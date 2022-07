Terminais marítimos são ativados em Plataforma e na Ribeira

Os terminais marítimos de Plataforma e da Ribeira foram entregues à população, nesta sexta-feira, 15, após processo total de requalificação. A previsão é que 233 passageiros sejam transportados diariamente pelo sistema.

Com a conclusão das obras, o sistema passará a contar com duas embarcações, cada uma com capacidade para transportar 50 usuários. Elas já estão aptas para realizar a travessia do público no terminal.



sistema passará a conta com duas embarcações, cada uma com capacidade para transportar 50 usuários | Foto: Divulgação | Secom

A requalificação dos terminais atende a um anseio dos usuários do sistema que utilizam diariamente o equipamento para seus deslocamentos até a Península Itapagipana.