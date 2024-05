Tiroteio e homicídio assustam moradores de Tancredo Neves | A TARDE

Após um intenso tiroteio na manhã deste sábado, 27, no bairro de Tancredo Neves, um homem foi a tiros na Rua das Palmeiras, próximo ao Colégio Helena Magalhães.



De acordo com as primeiras informações, a vítima foi baleada várias vezes na cabeça. Equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram no local para atender a ocorrência.

A localidade é marcada pela disputa entre facções criminosas e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) monitora os conflitos.