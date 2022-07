Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da maré baixa

A travessia Salvador-Mar Grande, na Ilha de Itaparica, foi interrompida na manhã deste sábado, 16, por causa da maré baixa. O funcionamento do sistema foi afetado durante toda a semana. A previsão é de que sejam retomadas a partir das 12h30.

As viagens foram iniciadas normalmente, mas foram suspensas às 9h15. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), por causa da situação, a atracação das embarcações é impedida no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Ao retornar, o serviço deverá operar com oito embarcações, que cumprirão saída de meia em meia hora dos terminais de Vera Cruz e da capital. Caso ocorra aumento da concentração de passageiros nos terminais devido ao tempo de suspensão, serão abertos horários extras, com saídas de 15 em 15 minutos, na retomada das operações.

Ainda segundo a Astramab, as últimas saídas ocorrerão nos horários normais: 18h em Mar Grande e 19h30, em Salvador.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo e as escunas de turismo que fazem o tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos operam normalmente neste sábado.

A Astramab informou que o sistema passou a contar com mais um horário da capital para o Morro, e vice-versa. Em Salvador, saem catamarãs agora às 9h, 10h30, 13h e 14h30. No sentido oposto, saídas do Morro ocorrem às 9h, 11h30, 14h e 15h.