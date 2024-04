Trecho 2 do BRT tem R$ 200 milhões investidos e 6 km; saiba detalhes | A TARDE

Expectativas foram criadas após o prefeito Bruno Reis anunciar a inauguração do segundo trecho do BRT de Salvador para a próxima segunda-feira, 22. Atualmente, o modal conta com 44 ônibus, transportando mais de 17 mil passageiros por dia, e, com o novo trecho, a expectativa é que mais pessoas utilizem o transporte. Por isso, o Portal A TARDE traz um resumo sobre os principais detalhes da nova etapa, confira:

Investimentos e abrangência

O novo trecho tem investimento de R$ 203 milhões e ligará o bairro Cidade Jardim até a Estação da Lapa, o mais longo do modal, com cerca de 6km. As obras já estão em andamento nas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama. Neste trecho foram construídos três elevados:

- Um deles ficará nas imediações do Vale das Pedrinhas

- Outro na saída da Av. Anita Garibaldi sentido Juracy Magalhães, eliminando o cruzamento com a Av. Vasco da Gama e criando uma via expressa sentido Av. Luís Viana (Paralela),

- Um elevado na região da Rótula dos Barris, este exclusivo para o BRT, ligando a Estação da Lapa e a Av. Vasco da Gama.

Com a entrega do novo trecho, todo o percurso do BRT terá aproximadamente 11 km e 13 estações, se dividem em três etapas:

Trecho 1 - Shopping da Bahia até o Cidadela;

Trecho 2 - Cidade Jardim até a Estação da Lapa;

Trecho 3 - Parque da Cidade até a Praça Nossa Senhora da Luz.

Relembre outras entregas

As obras do BRT começaram na gestão do prefeito ACM Neto, em março de 2018.



O primeiro trecho do BRT foi entregue em dezembro de 2020 e tem aproximadamente 3km. O percurso conta com duas estações do BRT: a estação Hiper e a Cidadela.



Já o terceiro trecho, começou a operar em março de 2023 e opera entre o Parque da Cidade e a entrada do Parque Júlio Cesar.

O percurso conta com três estações, implantadas nos pontos de maior embarque e desembarque dos usuários do transporte coletivo da região: Parque da Cidade, Itaigara e Pituba, além do trecho estendido até a praça Nossa Senhora da Luz.