Uma mulher foi baleada enquanto voltava para casa em Salvador

Uma mulher foi baleada enquanto retornada para casa na noite de segunda-feira, 11, no bairro de Pirajá, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima, que não foi identificada, foi atingida por um tiro quando se deslocava do ponto de ônibus para casa. O disparo teria sido efetuado por homens em uma motocicleta. A ação será investigada pela 4ª DT/ São Caetano.

Já conforme a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 20h20, quando os policiais militares da 9ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de uma mulher vítima de disparos de arma de fogo, no Conjunto Pirajá I, KM 09.

No local, a guarnição foi informada por populares que seis homens em três motos estavam cometendo roubos e realizaram disparos. Uma mulher foi baleada no ombro e socorrida para o Hospital do Subúrbio.

Rondas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento segue intensificado na localidade.