Vídeo: helicóptero pousa na Avenida Paralela para resgatar policial

Motoristas que passavam pela Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, ficaram surpresos com um helicóptero do Graer, que pousou no meio da pista no início da tarde desta sexta-feira, 1º. Diversas viaturas da PM foram utilizadas para interditar a via.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a Polícia Militar solicitou a liberação da Avenida Paralela para resgatar um polícial que ficou ferido em um acidente na região próxima ao Imbuí, sentido rodoviária. Por volta das 14h, a via já estava completamente liberada.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar, que afirmou estar apurando a situação e não deu maiores detalhes.

Veja o vídeo:

Veja momento em que helicóptero está na pista Reprodução | Redes Sociais