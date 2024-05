Vídeo: helicóptero sobrevoa Paripe após dois moradores serem mortos | A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) realiza na manhã desta quarta-feira, 24, uma operação em Paripe, bairro do Subúrbio Ferroviário que registrou dois homicídios no intervalo de poucas horas nesta terça-feira, 23.

Os moradores da localidade conhecida como 'Bate Coração' acordaram com um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) sobrevoando as casas em busca de integrantes de uma facção criminosa apontada pela inteligência da SSP como responsável pela onda de violência que tem assustado o subúrbio de Salvador.



Além do Graer, equipes por terra também realizam abordagens para tentar localizar criminosos que tem migrado de outros bairros e levado medo para a população. A ação policial foi intensificada após o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrar duas execuções em um intervalo de poucas horas nesta terça-feira.



O primeiro crime aconteceu durante a madrugada. De acordo com a polícia, o caso aconteceu na Rua Porto Santo e teve como vítima Leonardo Santos da Silva, de 19 anos. O jovem foi alvo de criminosos que invadiram a comunidade e terminaram encontrando Leandro tentando entrar em um imóvel. Ele foi arrastado para a rua e executado com diversos tiros.

Já durante a tarde Tiago Santos de Jesus, de 18 anos, foi morto no estacionamento do Assaí atacadista, na rotatóra de Paripe. A mãe do jovem disse que o filho tem passagem pela polícia e teria sido vítima de uma emboscada. Os criminosos fugiram em um veículo e levaram a moto que Tiago estava. Os dois assassinatos são investigados pelo DHPP.