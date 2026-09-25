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Baiana considerada uma das mulheres mais velhas do mundo morre aos 118

Aquilina Maria de Jesus morava no povoado de Pedrolândia

Victoria Isabel
Por
Aquilina nasceu em 1908
Aquilina nasceu em 1908 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Aquilina Maria de Jesus, de 118 anos, morreu na quarta-feira, 23, no povoado de Pedrolândia, zona rural de Queimadas, no norte da Bahia. Considerada uma das mulheres mais velhas do mundo, ela completou 118 anos em maio deste ano.

Segundo a família, Aquilina morreu em decorrência de complicações relacionadas à idade. Ela deixa familiares e uma história de vida que atravessou mais de um século.

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Aquilina nasceu em 1908, em uma região que atualmente pertence ao município de Candeal. Na época, porém, o território fazia parte de Riachão do Jacuípe, município localizado a cerca de 70 quilômetros de Feira de Santana.

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Candeal se emancipou de Riachão do Jacuípe em 1963. Por esse motivo, embora tenha nascido em uma área que hoje pertence a Candeal, Aquilina é considerada natural de Riachão do Jacuípe, conforme o relato da família.

O velório foi realizado na residência onde Aquilina morava, no povoado de Pedrolândia. O sepultamento aconteceu às 8h desta quinta-feira, 24.

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Bahia zona rural

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