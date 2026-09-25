Baiana considerada uma das mulheres mais velhas do mundo morre aos 118

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Aquilina Maria de Jesus, de 118 anos, morreu na quarta-feira, 23, no povoado de Pedrolândia, zona rural de Queimadas, no norte da Bahia. Considerada uma das mulheres mais velhas do mundo, ela completou 118 anos em maio deste ano.

Segundo a família, Aquilina morreu em decorrência de complicações relacionadas à idade. Ela deixa familiares e uma história de vida que atravessou mais de um século.

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Aquilina nasceu em 1908, em uma região que atualmente pertence ao município de Candeal. Na época, porém, o território fazia parte de Riachão do Jacuípe, município localizado a cerca de 70 quilômetros de Feira de Santana.

Candeal se emancipou de Riachão do Jacuípe em 1963. Por esse motivo, embora tenha nascido em uma área que hoje pertence a Candeal, Aquilina é considerada natural de Riachão do Jacuípe, conforme o relato da família.

O velório foi realizado na residência onde Aquilina morava, no povoado de Pedrolândia. O sepultamento aconteceu às 8h desta quinta-feira, 24.