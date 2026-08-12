Baianos faturam R$ 41 mil na Mega-Sena; veja de onde são as apostas

Duas apostas baianas acertaram cinco das seis dezenas do concurso 3.043 da Mega-Sena e garantiram prêmios de R$ 20.836,65 cada. Registrados em Salvador e Candiba, no sudoeste baiano, os bilhetes renderam, juntos, R$ 41.673,30 aos apostadores.

Na capital baiana, a aposta foi registrada na Loteria Aposte e Ganhe, no bairro do Costa Azul. Já o bilhete de Candiba foi feito na Lotérica União. As duas apostas eram simples, com seis números escolhidos, e acertaram a quina do concurso da noite de terça-feira, 11, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 10, 11, 16, 37, 42 e 53.

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O prêmio principal, de R$ 3.077.413,08, foi para uma aposta simples feita em Alvorada d'Oeste, em Rondônia. Além dos dois bilhetes baianos, outras 46 apostas acertaram cinco números e também receberam R$ 20.836,65. Na faixa de quatro acertos, 3.746 apostas foram contempladas com R$ 440,09 cada.

Na Mega-Sena, a aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h, no horário de Brasília, em qualquer lotérica ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Os concursos são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e domingos, e podem participar pessoas com 18 anos ou mais.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).