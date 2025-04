Base da Petrobahia em São Francisco do Conde se destaca por eficiência

Base da Petrobahia recebe cerca de 140 caminhões por dia - Foto: Maurício Simões | Divulgação | Petrobahia

Instalada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a base da Petrobahia de São Francisco do Conde, tem se destacado por ser uma das mais modernas do país. Com 13 tanques, o local recebe cerca de 140 caminhões por dia, veículos que realizam a distribuição dos combustíveis na Bahia, em especial na RMS, em estados como Goías e Maranhão.

A base conta com cerca de 65 profissionais na planta, com funções ligadas ao atendimento, operações e departamento comercial. Além do armazenamento e distribuição de gasolina comum, a base também possui a capacidade de manter os estoques com outros tips de combustíveis, como querosene de aviação e biodiesel.

Roberto Cardoso, gerente de operações da base, destaca a eficiência e celeridade nas operçaões e no atendimento das demandas. Além de São Francisco do Conde, a Petrobahia também tem unidades em Juazeiro, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães e Balsas (MA).

“Trata-se de um centro de operações bastante completa e que atende com eficiência e celeridade toda a Bahia. Somando entradas e saídas, temos o dado expressivo de 220.000 m³ de combustível transportados em média todos os meses”, explicou à imprensa.

A segurança também é dos pontos de destaque da base, que nunca registrou qualquer acidente grave ou fatal desde sua inauguração, em 2012. Para isso, todos os meses são realizadas simulações de emergência.

Um levantamento divulgado este ano pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta que a Petrobahia ampliou em 50,31% seu volume de vendas comparando com os primeiros semestres de 2023 e 2024. Os números consolidam a empresa entre as dez maiores distribuidoras de combustível do país.