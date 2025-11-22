Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRANDE SUSTO

Burro morre após pisar em fio de alta tensão; dono escapa ileso

Trabalhador e animal seguiam para feira livre de cidade da Bahia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/11/2025 - 13:46 h
Burro pisou em fio de alta tensão e morreu na hora
Burro pisou em fio de alta tensão e morreu na hora -

Um trabalhador rural identificado como Nido levou um susto enorme, na manhã deste sábado, 22, quando passava em uma estrada vicinal do distrito de Camamuzinho, em Ibirapitanga, no baixo sul da Bahia. Ele seguia para a feira livre de Ubatã puxando um burro carregado de mantimentos, quando o animal pisou em um fio de alta tensão que havia caído na estrada, sofrendo uma descarga elétrica e morrendo na hora.

O incidente deixou Nido em choque, mas felizmente ele saiu ileso, sem ferimentos. Além da perda do animal, por conta da eletricidade, o trabalhador não conseguiu resgatar a carga que pretendia comercializar na feira.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vereadora Isabela Sousa assume presidência do Cidadania na Bahia
Empresário, professora e jovem morrem em grave acidente na BR
Turismo? Homem mantém companheira em cárcere privado no sul da Bahia

A Coelba foi acionada imediatamente e enviou uma equipe ao local para desligar a rede elétrica e realizar os reparos necessários e evitar novos acidentes. As informações são do Ubatã Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente evitado Alta tensão Bahia burro burro morto Camamuzinho coelba descarga elétrica feira livre de Ubatã fio caído Ibirapitanga mantimentos perdidos Nido reparo de rede elétrica Segurança trabalhador rural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Burro pisou em fio de alta tensão e morreu na hora
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Burro pisou em fio de alta tensão e morreu na hora
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Burro pisou em fio de alta tensão e morreu na hora
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Burro pisou em fio de alta tensão e morreu na hora
Play

Ventania provoca redemoinho no oeste da Bahia; veja

x