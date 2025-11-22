Burro morre após pisar em fio de alta tensão; dono escapa ileso

Burro pisou em fio de alta tensão e morreu na hora - Foto: Reprodução Ubatã Notícias

Um trabalhador rural identificado como Nido levou um susto enorme, na manhã deste sábado, 22, quando passava em uma estrada vicinal do distrito de Camamuzinho, em Ibirapitanga, no baixo sul da Bahia. Ele seguia para a feira livre de Ubatã puxando um burro carregado de mantimentos, quando o animal pisou em um fio de alta tensão que havia caído na estrada, sofrendo uma descarga elétrica e morrendo na hora.

O incidente deixou Nido em choque, mas felizmente ele saiu ileso, sem ferimentos. Além da perda do animal, por conta da eletricidade, o trabalhador não conseguiu resgatar a carga que pretendia comercializar na feira.

A Coelba foi acionada imediatamente e enviou uma equipe ao local para desligar a rede elétrica e realizar os reparos necessários e evitar novos acidentes. As informações são do Ubatã Notícias.