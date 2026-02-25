BYD planta mais de 15 mil mudas nativas da Mata Atlântica em Camaçari

Mudas plantadas foram de Caju, ipê, jacarandá e pitanga - Foto: Divulgação/BYD

A BYD Auto do Brasil vem consolidando seu compromisso com a recuperação ambiental e a sustentabilidade no município de Camaçari, na Bahia, onde está instalada a sua fábrica de carros elétricos e híbridos. O plantio de espécies nativas da Mata Atlântica foi umas das vertentes utilizadas pela empresa para reforçar a sua preocupação com o meio ambiente.

Um levantamento da equipe de ESG da fábrica indica que, até o momento, foram plantadas 15.815 mudas de árvores no entorno do complexo industrial, totalizando 41,17 hectares em processo de restauração ecológica.

Na primeira etapa, foram plantadas 14.191 mudas. Já na segunda, outras 1.625. A iniciativa integra um plano de longo prazo, que prevê o plantio de até 40 mil mudas nativas até 2027, e revigora o compromisso da BYD com a conservação da biodiversidade, a regeneração de ecossistemas estratégicos e o desenvolvimento sustentável.

Caju, ipê, jacarandá e pitanga

Entre os exemplos de espécies plantadas estão caju, aroeira, ipê, acerola, mutambo, cedro, araçá, goiaba, pitanga, jenipapo, embaúba, jacarandá e nogueira. As espécies escolhidas pertencem ao bioma Mata Atlântica, o que garante maior integração com a vegetação regional, respeitando a composição florística típica do ecossistema local e potencializando os resultados da restauração ambiental.

“A restauração ambiental é parte estratégica do nosso negócio. Cada muda plantada representa não apenas a recuperação do solo e da biodiversidade, mas também o fortalecimento do nosso compromisso com práticas responsáveis e sustentáveis”, destaca o Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e Marketing da BYD Auto do Brasil, Alexandre Baldy.

Critérios técnicos rigorosos

A seleção das mudas foi feita a partir de critérios técnicos rigorosos, levando em consideração as condições de solo e clima, o estágio sucessional da vegetação existente e as funções ecológicas. Entre os benefícios esperados estão a oferta de alimento para a fauna, sombreamento, proteção e estabilização do solo, ciclagem de nutrientes e o estímulo à regeneração natural da área.

Inicialmente, a análise do solo havia indicado baixa fertilidade natural, característica comum de áreas degradadas ou com histórico limitado de manejo. Para enfrentar esse desafio, foram adotadas práticas de correção e enriquecimento do solo, como aplicação de calcário dolomítico, adubação orgânica e mineral e ureia em cobertura, assegurando melhores condições para o desenvolvimento das mudas e a sustentabilidade do projeto ao longo do tempo.

“O nosso objetivo vai além do cumprimento de metas ambientais. Estamos investindo em soluções baseadas na natureza, com planejamento técnico e visão de longo prazo, para deixar um legado positivo para a região de Camaçari e para as próximas gerações”, afirma o presidente da BYD Auto do Brasil, Tyler Li.