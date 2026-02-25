Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

BYD planta mais de 15 mil mudas nativas da Mata Atlântica em Camaçari

Empresa avança em restauração ambiental e consolida compromisso com desenvolvimento sustentável

Redação

Por Redação

25/02/2026 - 14:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mudas plantadas foram de Caju, ipê, jacarandá e pitanga
Mudas plantadas foram de Caju, ipê, jacarandá e pitanga -

A BYD Auto do Brasil vem consolidando seu compromisso com a recuperação ambiental e a sustentabilidade no município de Camaçari, na Bahia, onde está instalada a sua fábrica de carros elétricos e híbridos. O plantio de espécies nativas da Mata Atlântica foi umas das vertentes utilizadas pela empresa para reforçar a sua preocupação com o meio ambiente.

Um levantamento da equipe de ESG da fábrica indica que, até o momento, foram plantadas 15.815 mudas de árvores no entorno do complexo industrial, totalizando 41,17 hectares em processo de restauração ecológica.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na primeira etapa, foram plantadas 14.191 mudas. Já na segunda, outras 1.625. A iniciativa integra um plano de longo prazo, que prevê o plantio de até 40 mil mudas nativas até 2027, e revigora o compromisso da BYD com a conservação da biodiversidade, a regeneração de ecossistemas estratégicos e o desenvolvimento sustentável.

Leia Também:

BYD baixa preço de elétrico e modelo fica mais barato que Fiat Argo
BYD assume linha de trem inacabada, faz teste e determina inauguração
Camaçari cria comitê para monitorar impactos da BYD
BYD cria marca com nome novo para motoristas de Uber, 99 e táxi

Caju, ipê, jacarandá e pitanga

Entre os exemplos de espécies plantadas estão caju, aroeira, ipê, acerola, mutambo, cedro, araçá, goiaba, pitanga, jenipapo, embaúba, jacarandá e nogueira. As espécies escolhidas pertencem ao bioma Mata Atlântica, o que garante maior integração com a vegetação regional, respeitando a composição florística típica do ecossistema local e potencializando os resultados da restauração ambiental.

“A restauração ambiental é parte estratégica do nosso negócio. Cada muda plantada representa não apenas a recuperação do solo e da biodiversidade, mas também o fortalecimento do nosso compromisso com práticas responsáveis e sustentáveis”, destaca o Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e Marketing da BYD Auto do Brasil, Alexandre Baldy.

Imagem ilustrativa da imagem BYD planta mais de 15 mil mudas nativas da Mata Atlântica em Camaçari
| Foto: Divulgação/BYD

Critérios técnicos rigorosos

A seleção das mudas foi feita a partir de critérios técnicos rigorosos, levando em consideração as condições de solo e clima, o estágio sucessional da vegetação existente e as funções ecológicas. Entre os benefícios esperados estão a oferta de alimento para a fauna, sombreamento, proteção e estabilização do solo, ciclagem de nutrientes e o estímulo à regeneração natural da área.

Inicialmente, a análise do solo havia indicado baixa fertilidade natural, característica comum de áreas degradadas ou com histórico limitado de manejo. Para enfrentar esse desafio, foram adotadas práticas de correção e enriquecimento do solo, como aplicação de calcário dolomítico, adubação orgânica e mineral e ureia em cobertura, assegurando melhores condições para o desenvolvimento das mudas e a sustentabilidade do projeto ao longo do tempo.

“O nosso objetivo vai além do cumprimento de metas ambientais. Estamos investindo em soluções baseadas na natureza, com planejamento técnico e visão de longo prazo, para deixar um legado positivo para a região de Camaçari e para as próximas gerações”, afirma o presidente da BYD Auto do Brasil, Tyler Li.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd camaçari carros elétricos esg

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mudas plantadas foram de Caju, ipê, jacarandá e pitanga
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Mudas plantadas foram de Caju, ipê, jacarandá e pitanga
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Mudas plantadas foram de Caju, ipê, jacarandá e pitanga
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Mudas plantadas foram de Caju, ipê, jacarandá e pitanga
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

x