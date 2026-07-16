Cachoeira inicia implantação da primeira Casa da Igualdade Racial Municipal do Brasil

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Cachoeira se prepara para sediar a primeira Casa da Igualdade Racial Municipal do Brasil. O projeto começou a ganhar forma oficialmente nesta quarta-feira, 15, com a publicação do Edital de Chamamento Público nº 01/2026 no Diário Oficial do município.

A iniciativa é conduzida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Igualdade Racial, e busca ampliar as ações voltadas ao enfrentamento das desigualdades raciais. Entre os objetivos estão a valorização da cultura afro-brasileira, a preservação das tradições dos povos e comunidades de matrizes africanas, além do fortalecimento de políticas públicas de direitos humanos e cidadania.

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A Casa da Igualdade Racial funcionará na Rua Sete de Setembro, nº 30, no Centro de Cachoeira, e será um espaço público destinado à realização de reuniões, palestras, oficinas, cursos, exposições, apresentações culturais, ações educativas e demais atividades voltadas à promoção da igualdade racial, da cultura afro-brasileira, dos direitos humanos e da cidadania da população LGBTQIA+.

O edital abre o cadastramento para associações, organizações da sociedade civil, fundações, institutos, coletivos, movimentos sociais, Casas de Axé, organizações de povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas e outras instituições cujas atividades sejam compatíveis com os objetivos do equipamento público.

As inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 31 de julho e deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail da Secretaria Municipal de Igualdade Racial. Após a análise das propostas, será elaborado um calendário oficial para garantir a utilização compartilhada e democrática do espaço entre as entidades participantes.

Segundo o edital, a Casa da Igualdade Racial constitui um patrimônio público voltado ao fortalecimento das políticas de promoção da igualdade racial, da valorização da cultura afro-brasileira, da defesa dos direitos humanos e da ampliação da participação da sociedade civil na construção dessas políticas públicas.