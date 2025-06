Caiu a conexão? Homem mata primo após briga por senha de Wi-Fi na Bahia

Crime aconteceu na cidade de Xique-Xique, na Bahia - Foto: Leilane Teixeira

Um desentendimento banal terminou de forma trágica em Xique-Xique, no oeste baiano. Um homem foi preso acusado de matar o próprio primo a facadas após uma discussão envolvendo o uso da rede Wi-Fi de uma escola da região.

O crime ocorreu no último sábado, 7, mas a prisão do suspeito só foi efetivada na quarta-feira, 11. De acordo com o delegado Diego Delmondes, responsável pelas investigações, a vítima, identificada como Rosenilton dos Anjos Vieira, de 33 anos, foi atacada após uma briga motivada pelo acesso à internet do colégio.

Testemunhas relataram que o suspeito teria ameaçado cortar os fios da conexão utilizada por Rosenilton e por outras pessoas — muitas delas, crianças. A atitude gerou um confronto verbal entre os dois, que escalou rapidamente. Minutos após a discussão, o homem foi até sua casa, armou-se com uma faca e retornou ao local, onde golpeou o primo. Em seguida, fugiu da cena do crime.

O caso está sendo apurado pela Delegacia Territorial de Xique-Xique.