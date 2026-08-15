Caminhão com pedras tomba e racha asfalto da BR-101 na Bahia

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Um caminhão que transportava pedras tombou neste sábado, 15, no km 820 da BR-101, em um trecho de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. O veículo saiu da pista antes de capotar e, com o impacto, parte da carga acabou espalhada.

A ocorrência deixou marcas na rodovia. Registros feitos após o acidente mostram grandes rachaduras no asfalto, evidenciando os danos provocados pelo tombamento.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou sozinho e não houve envolvimento de outros veículos no acidente.

O motorista ficou gravemente ferido e foi socorrido para um hospital, conforme informações apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre o estado de saúde da vítima.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi acionado para verificar as condições do trecho afetado e tomar as medidas necessárias após o acidente.