Suspeita de intoxicação por metanol em conhaque é descartada na Bahia

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A suspeita de intoxicação por metanol foi descartada pelas autoridades de saúde após dois homens apresentarem alterações na visão e na audição depois de consumirem conhaque em Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá. O episódio ocorreu na noite de terça-feira, 12.

Os homens, de 29 e 42 anos, foram atendidos inicialmente no Hospital de Mutuípe e, posteriormente, transferidos para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). Eles receberam alta médica na quarta-feira, 13.

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De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), não há, até o momento, registros confirmados de intoxicação por metanol relacionados às ocorrências investigadas no município. A Secretaria Municipal de Saúde de Mutuípe também descartou a hipótese.

A Sesab informou que o caso continua sendo acompanhado pelos órgãos de Vigilância em Saúde, que permanecem em alerta e adotam as medidas consideradas necessárias para proteger a população.

Homens passaram mal após consumir bebida

Segundo informações apuradas pela TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, os dois homens são amigos e compraram uma garrafa de conhaque em um mercado localizado próximo às residências deles. Após ingerirem algumas doses juntos, começaram a apresentar os sintomas cerca de 40 minutos depois.

Conforme relato dos familiares, durante o atendimento médico foram utilizados medicamentos para desintoxicação. Apesar da alta, a família afirmou que o hospital não informou o resultado dos exames realizados nos dois pacientes.

Um dos homens contou à Polícia Civil que foi responsável pela compra da garrafa. Ele relatou ter apresentado perda da audição depois de consumir a bebida. O outro afirmou que teve alteração na visão.

Polícia apura procedência do conhaque

Mesmo com a suspeita de metanol descartada pelas autoridades de saúde, a Polícia Civil mantém a investigação para identificar o que provocou os sintomas e esclarecer a procedência da bebida.

Na quarta-feira, 13, policiais da Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus estiveram no hospital para ouvir os dois homens. Eles deverão prestar novos esclarecimentos na delegacia e entregar a garrafa de conhaque consumida no episódio.