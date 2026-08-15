Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Fora da capital: gigante esportiva abre primeira loja no interior da Bahia

Primeira unidade da marca fora da capital baiana amplia acesso do público do interior

Luan Julião
Por
Adidas amplia presença no estado com unidade no Boulevard Shopping Feira de Santana
Adidas amplia presença no estado com unidade no Boulevard Shopping Feira de Santana - Foto: Reprodução / shopping Analia Franco

O público de Feira de Santana e de outras cidades do interior baiano passou a contar com uma nova opção de acesso à Adidas. A marca esportiva abriu sua primeira unidade fora de Salvador no Boulevard Shopping Feira de Santana, ampliando a presença do empreendimento no mercado regional.

Instalada próxima à Farm, a loja reúne produtos voltados a diferentes perfis de consumidores. O catálogo inclui opções para atletas e também para quem procura peças que combinem conforto e estilo no dia a dia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A chegada da Adidas também movimenta o setor comercial da cidade. Segundo o shopping, a nova operação contribui para a criação de postos de trabalho e reforça o comércio local.

Leia Também:

BAHIA

Suspeita de intoxicação por metanol em conhaque é descartada na Bahia
Suspeita de intoxicação por metanol em conhaque é descartada na Bahia imagem

POLÍCIA

Três pessoas são encontradas mortas dentro de casa em Porto de Sauípe
Três pessoas são encontradas mortas dentro de casa em Porto de Sauípe imagem

CONCURSOS

Bahia convoca 337 professores e nutricionistas aprovados em concurso
Bahia convoca 337 professores e nutricionistas aprovados em concurso imagem

A instalação da marca acompanha o processo de expansão do varejo em Feira de Santana e pode ajudar a tornar a cidade ainda mais atrativa para a chegada de novos negócios e operações.

Uma das marcas esportivas mais conhecidas do mundo

Criada no segmento de artigos esportivos, a Adidas construiu sua trajetória associada ao esporte e, ao longo dos anos, também passou a ocupar espaço no cotidiano e na moda. A marca se tornou reconhecida por produtos que transitam entre diferentes modalidades esportivas e o uso casual, aproximando desempenho, conforto e estilo.

É justamente essa variedade de públicos que aparece na proposta da nova unidade em Feira de Santana. O espaço foi estruturado para atender desde consumidores ligados à prática esportiva até aqueles que buscam produtos para o dia a dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

adidas feira de santana shopping Varejo

Relacionadas

Mais lidas