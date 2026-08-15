Fora da capital: gigante esportiva abre primeira loja no interior da Bahia

O público de Feira de Santana e de outras cidades do interior baiano passou a contar com uma nova opção de acesso à Adidas. A marca esportiva abriu sua primeira unidade fora de Salvador no Boulevard Shopping Feira de Santana, ampliando a presença do empreendimento no mercado regional.

Instalada próxima à Farm, a loja reúne produtos voltados a diferentes perfis de consumidores. O catálogo inclui opções para atletas e também para quem procura peças que combinem conforto e estilo no dia a dia.

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A chegada da Adidas também movimenta o setor comercial da cidade. Segundo o shopping, a nova operação contribui para a criação de postos de trabalho e reforça o comércio local.

A instalação da marca acompanha o processo de expansão do varejo em Feira de Santana e pode ajudar a tornar a cidade ainda mais atrativa para a chegada de novos negócios e operações.

Uma das marcas esportivas mais conhecidas do mundo

Criada no segmento de artigos esportivos, a Adidas construiu sua trajetória associada ao esporte e, ao longo dos anos, também passou a ocupar espaço no cotidiano e na moda. A marca se tornou reconhecida por produtos que transitam entre diferentes modalidades esportivas e o uso casual, aproximando desempenho, conforto e estilo.

É justamente essa variedade de públicos que aparece na proposta da nova unidade em Feira de Santana. O espaço foi estruturado para atender desde consumidores ligados à prática esportiva até aqueles que buscam produtos para o dia a dia.