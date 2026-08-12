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ACIDENTE TRÂNSITO

Cantor morre após capotamento de carro na Bahia

Adelso dirigia o veículo, quando perdeu a direção e capotou

Andrêzza Moura
Por
Adelso não resistiu aos ferimentos e morreu
Adelso não resistiu aos ferimentos e morreu - Foto: Reprodução Redes Sociais

O cantor Adelso Matos, 42 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 11, em um grave acidente na zona rural de Mirante, no sudeste da Bahia.

Segundo informações, ele dirigia o próprio veículo, quando perdeu a direção e capotou.

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Adelson morreu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento médico. As circunstâncias do acidente ainda são apuradas.

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A partida trágica e precoce do cantor causou muita comoção no município, onde nasceu. Não foram fornecidas informações sobre velório e enterro. As informações são do Sudoeste Times.

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acidente Cantor morre mirante

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