Cantor morre após capotamento de carro na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O cantor Adelso Matos, 42 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 11, em um grave acidente na zona rural de Mirante, no sudeste da Bahia.

Segundo informações, ele dirigia o próprio veículo, quando perdeu a direção e capotou.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Adelson morreu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento médico. As circunstâncias do acidente ainda são apuradas.

A partida trágica e precoce do cantor causou muita comoção no município, onde nasceu. Não foram fornecidas informações sobre velório e enterro. As informações são do Sudoeste Times.