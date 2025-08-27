Capivara é encontrada dentro de piscina em Camaçari

Animal foi resgatado por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Moradores de uma casa em Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, levaram um grande susto ao encontrar uma capivara dentro da piscina.



Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na noite de terça-feira, 26. O animal foi resgatado por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental (Coppa) em um trabalho que durou cerca de 2h30.

A corporação informou que após a captura, a capivara foi encaminhada ao Parque Zoobotânico de Salvador. O estado de saúde dela não foi revelado.

Animais semiaquáticos

As capivaras são animais semiaquáticos que vivem perto da água, pois dependem dela para regular a temperatura corporal, para se alimentar, locomover-se, reproduzir-se e fugir de predadores.

Adaptadas para o meio aquático, elas possuem narinas, orelhas e olhos no alto da cabeça, o que lhes permite ficar com o corpo submerso. São excelentes nadadoras e mergulhadoras, capazes de permanecer submersas por até cinco minutos.

