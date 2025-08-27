Menu
GUARAJUBA

Capivara é encontrada dentro de piscina em Camaçari

Trabalho de resgate do animal levou mais de 2 horas

27/08/2025 - 10:53 h
Animal foi resgatado por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental -

Moradores de uma casa em Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, levaram um grande susto ao encontrar uma capivara dentro da piscina.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na noite de terça-feira, 26. O animal foi resgatado por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental (Coppa) em um trabalho que durou cerca de 2h30.

A corporação informou que após a captura, a capivara foi encaminhada ao Parque Zoobotânico de Salvador. O estado de saúde dela não foi revelado.

Animais semiaquáticos

As capivaras são animais semiaquáticos que vivem perto da água, pois dependem dela para regular a temperatura corporal, para se alimentar, locomover-se, reproduzir-se e fugir de predadores.

Adaptadas para o meio aquático, elas possuem narinas, orelhas e olhos no alto da cabeça, o que lhes permite ficar com o corpo submerso. São excelentes nadadoras e mergulhadoras, capazes de permanecer submersas por até cinco minutos.

