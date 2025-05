Carne imprópria para consumo é apreendida em rede atacadista na Bahia

Além das redes atacadistas, as ações estão sendo feitas em outros estabelecimentos comerciais - Foto: Divulgação Procon Bahia

Duas redes atacadistas que operam em Feira de Santana, a 115 km de Salvador, foram autuadas por agentes da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon - Bahia), na sexta-feira, 2, durante ação fiscalizadora do Plantão Integrado dos Direitos Humanos.

No Mineirão Atacarejo, os fiscais encontraram 91 quilos de carne imprópria para consumo e identificaram 1.880 unidades de produtos com prazo de validade vencido. Já no Mercantil Rodrigues, 3.332 itens estavam sem preços e, no local, os agentes encontraram indícios de publicidade enganosa.

As ações, que acontecem na semana da Micareta, estão sendo realizadas nos circuitos da folia e têm como objeto verificar os estabelecimentos comerciais e evitar práticas abusivas contra os consumidores.

"A ação do procon objetiva retirar do mercado de consumo os produtos que podem causar danos à saúde e segurança do consumo- folião", explica Iratan Vilas- Boas, diretor de fiscalização do Procon Bahia, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

Carne apreendida durante fiscalização | Foto: Divulgação Procon Bahia

Além dos supermercados, farmácias, lojas e outros segmentos comerciais também estão sendo alvos da fiscalização. “Nosso trabalho é garantir que os consumidores não sejam surpreendidos com ações que possam prejudicar sua saúde ou suas finanças. Nossa missão é resguardar o direitos dos consumidores e fazer com que a Micareta também seja um espaço de respeito aos Direitos, além de garantir a harmonia nas relações de consumo”, ressaltou o superintendente do Procon, Tiago Venâncio.

Sanções e denúncias

As empresas autuadas, além de responderem processos administrativos, também poderão ser multadas e sofrer sanções, de acordo com as estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

O Procon afirma que, caso seja encontrada alguma irregularidade, o consumidor pode realizar denúncias através do e-mail: [email protected] ou nos canais de denúncia do Plantão Integrado dos Direitos Humanos, através do Disque 100, pelos telefones (71) 98636- 8852 e (75) 3602-7358.