Caso Marielle: PF prende ex-assessor de Domingos e ex-chefe da milícia | A TARDE

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão na manhã desta quinta-feira, 9, de suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. As ordens judiciais foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Leia mais:

>> Líder do PCC e bonde é preso em novo ‘rapa’ na Cracolândia

>> Corpo é encontrado na areia de praia em Salvador com mão decepada

Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, ex-assessor de Domingos Brazão, e do policial militar Ronald Alves de Paula, conhecido como Major Ronald, apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, na Zona Oeste do Rio. O primeiro foi localizado pelos agentes federais ainda o Rio, enquanto Ronald já estava preso e cumpria pena em prisão federal.

Os dois foram incluídos no documento protocolado pela PGR no Supremo Tribunal Federal (STF), que já denunciado outros três suspeitos que estão presos desde o fim de março, por mandar matar a Marielle Franco - irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o ex-chefe da polícia civil do Rio, Rivaldo Barbosa.

Agora, Peixe e Ronald também estão na lista por organização criminosa e participação no homicídio de Marielle, respectivamente.

Publicações relacionadas