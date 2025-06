Caso Raissa: irmã diz que inocência fez miss baiana cair em emboscada

Raíssa foi atraída pelo assassino com a falsa promessa de emprego - Foto: Reprodução Redes Sociais

"Ela era um amor de pessoa. Era uma menina muito carinhosa, muito gente boa, fazia a amizade com todo mundo", lembrou Natália Raiane Ferreira, com carinho, a personalidade inocente da irmã, a estudante universitária e Miss Teen do povoado de Serra Branca, na Bahia, Raíssa Suelen Ferreira da Silva, 23 anos, encontrada morta, nesta segunda-feira, 9, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A jovem estava desaparecida desde a segunda-feira, 2, e seu corpo foi localizado enterrado em uma cova rasa na cidade de Araucária.

Marcelo confessou ter matado Raíssa | Foto: Reprodução Redes Sociais

Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, Natália falou que o motorista por aplicativo e humorista Marcelo Alves dos Santos, 41, assassino confesso de Raíssa, era conhecido apenas de alguns familiares da estudante. "A gente não conhecia ele, não. Só algumas pessoas da família que o conhecia. Quem conhecia ele, era ela [Raíssa], minha tia e meu primo. Ele [Marcelo] era professor dela", afirmou a moça.

Segundo Natália, quando se mudou para Curitiba, a irmã passou um tempo morando na casa do suspeito, no entanto, atualmente, estava afastada dele. Inclusive, tinha se mudado e estava morando com algumas amigas. "Ela não estava mais próxima a ele, ela estava morando com as amigas. Ela não estava mais morando com ele, não tinha mais essa proximidade", revelou.

Ainda conforme a familiar, Raíssa se mudou para o sul do Brasil, há três anos, com a ajuda do humorista. "Ela já queria sair da nossa cidade [Paulo Afonso], fazer a vida dela. Só que aí ele já morava aqui [Curitiba] e ofereceu ajuda a ela. Era um meio de oportunidade de vida diferente. Ele ajudou ela a vir até aqui e pronto", contou a mulher.

Quem era Raíssa

Natural de Paulo Afonso, no sertão baiano, Raíssa era vista por familiares e amigos como uma menina aguerrida e cheia de sonhos. Filha do meio de três irmãos, ela sempre pensou alto e fazia planos para o futuro e, por isso, aceitou o convite feito por Marcelo para ir trabalhar em Sorocaba, interior de São Paulo. Natália lembrou que a irmã havia passado recentemente na faculdade e estava cursando o 1º semestre de estética.

O corpo de Raíssa deve ser enterrado em Paulo Afonso na quarta-feira, 12 | Foto: Reprodução Redes Sociais

A última vez que a estudante universitária foi vista com vida, estava dentro de um carro na companhia de Marcelo. Na ocasião, ela se despediu dos amigos e seguiu para o que deveria ser mais uma realização na vida da jovem. A família dela não estava sabendo da mudança de cidade. "Ela falou para as amigas. Ficamos sabendo depois", disse Natália.

Amigo de Raíssa, há dois anos, Henri Gonçalves, lembrou que falou com ela na manhã do dia em que desapareceu. Ele também contou que não sabia dos planos de mudança da jovem.

"Falei com ela na segunda mesmo, às 9h37. Porém, ela não tinha me falado sobre essa viagem e afins", relatou o rapaz, que também é baiano de Paulo Afonso e que, atualmente, mora em Gramado, no Rio Grande do Sul. Foi na casa dele que ela ficou, quando viajou para a cidade, em dezembro do ano passado.

A confissão

Marcelo foi preso na manhã dessa segunda-feira, 9, e chegou na companhia de um advogado. Em coletiva à imprensa, a delegada Aline Manzatto, responsável pelo caso, disse que Marcelo atraiu a jovem com a promessa do suposto emprego, no entretanto, ao buscá-la para viajar, a levou para sua casa e contou que o trabalho não existia e que tinha inventado a história porque estava apaixonado por ela.

Ainda segundo o suspeito, no momento da declaração, a jovem teria ficado nervosa e o ofendido com palavras. Então, diante disso, ele a estrangulou. Marcelo contou com a ajuda do filho para ocultar o corpo de Raíssa.

A advogada da família

"Essa historinha que ele está contando, violenta emoção, isso não existiu, não. Ele fez uma emboscada pra ela, fez uma proposta irrecusável para que ela entrasse dentro do carro dele com as coisas dela. Raíssa nunca namorou. Raíssa tinha 23 anos e só pensava em ficar bem na vida para poder cuidar da família. Ela saiu da casa dele, foi para casa da amiga. E ele fez essa emboscada pra pegar ela, para matar ela. Premeditado [crime], completamente. Eu estou do lado da família e vou provar e fazer justiça pela Raíssa", afirmou a advogada Carina Goiatá.

Translado do corpo

Até a noite dessa segunda-feira, a família de Raíssa permanecia em Curitiba resolvendo os tramites para o translado do corpo dela para Paulo Afonso. Nas redes sociais, a família está fazendo uma vaquinha para ajudar do transporte. O valor estimado é de R$ 3 mil

Segundo Natália, a previsão é que o corpo da jovem chegue na Bahia na quarta-feira, 11. O sepultamento deve acontecer no mesmo dia no cemitério Padre Lourenço Tori, no bairro Centenário. O horário ainda não está definido.