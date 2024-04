Caso Sara Freitas: 1ª audiência termina sem ouvir todas as testemunhas | A TARDE

Cinco meses após a fatídica morte da pastora Sara Freitas [antes chamada de Sara Mariano], o primeiro dia de audiência do julgamento do marido dela, Ederlan Santos Mariano, e três cúmplices, aconteceu nesta terça-feira, 26, no Fórum Criminal de Dias D’Ávila. Todos são réus por envolvimento no assassinato da cantora, que ocorreu em 24 de outubro do ano passado.

A audiência iniciou às 9h de forma híbrida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), mas acabou antes do previsto por apresentar problemas de conexão e instabilidade do sistema, segundo informou o advogado criminal da família da vítima, Rogério Matos.

"A audiência de hoje foi uma audiência de instrução e julgamento, que foi dividida em duas partes: hoje seria para ouvir todas as testemunhas de acusação e no dia 16 de abril, serão ouvidas as testemunhas de defesa, assim como, serão ouvidos os réus também. O que aconteceu hoje, é que ouve uma instabilidade no sistema e, das 9 testemunhas previstas para serem ouvidas hoje, apenas 4 conseguiram depor. Em seguida o sistema começou a ficar instável e os testemunhas pendentes foram remanejadas para falarem também no dia 16", explicou o advogado em entrevista ao Portal A TARDE.

Entre as quatro testemunhas de acusação ouvidas nesta terça-feira estavam:



- Dolores Freitas, a mãe de Sara;

- O dono da loja de informática que formatou o telefone usado na organização do crime;

- O técnico da loja

- Um pastor de Dias D'Ávila

Por causa da instabilidade, o modelo do julgamento da segunda audiência de instrução será alterado e ocorrerá de forma 100% presencial. Estão sendo julgados:

- Ederlan Santos - Marido e mandante do crime

- Weslen Pablo Correia de Jesus, o Bispo Zadoque - executor do crime

- Gideão Duarte - motorista que conduziu Sara e os executores para o crime



- Victor Gabriel de Oliveira - ajudou na execução

Relembre o caso

A pastora Sara Mariano foi vista pela última vez com vida na noite do dia 24 de outubro, ao deixar a casa da família. Na época, Ederlan Mariano chegou a registrar o boletim de ocorrência pelo desaparecimento da esposa, e afirmou que ela tinha saído com destino a eventos religiosos, mas alegou não saber quais.

Três dias após o desaparecimento, no dia 27 de outubro, o corpo dela foi encontrado carbonizado, em uma área de mata às margens da BA-093, na região de Dias D'Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

O marido da cantora, Ederlan Santos Mariano foi preso na madrugada do dia 28 de outubro, após confessar ter cometido o crime.

Gideão Duarte, Victor Gabriel e Bispo Zadoque tivem seus mandados cumpridos durante o curso das investigações e estão custodiados no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, assim como Ederlan.