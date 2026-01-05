Menu
BAHIA

Casos suspeitos de intoxicação por metanol na Bahia são descartados

Estado registrou outros sete casos foram confirmados e uma morte

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/01/2026 - 11:46 h
Uma morte foi confirmada
-

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) informou, nesta segunda-feira, 5, que os três casos suspeitos de intoxicação por metanol foram descartados. Ao todo sete casos foram confirmados no estado e uma morte foi registrada na sexta, 2.

De acordo com a Sesab, oito casos registrados como suspeitos já foram descartados: "A Bahia não registrou novos casos de intoxicação por metanol. Além dos sete casos confirmados, em Ribeira do Pombal, outros oito foram notificados como suspeitos no estado, mas já foram descartados, após investigação".

A pasta informou que a Secretaria da Saúde do Estado, em parceria com o Ministério da Saúde e com as secretarias municipais de saúde, está desenvolvendo ações de vigilância à saúde e no reforço de conscientização e cuidados preventivos à população, a fim de evitar novos casos.

Morte confirmada

A morte registrada no estado foi de Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, uma das sete vítimas de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia. Ele estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador.

O grupo foi contaminado após consumir um drink feito com vodka durante uma festa de noivado ocorrida no último domingo, 28. Apenas Vinícius consumiu o produto em outra circunstância. No entanto, ambas bebidas foram compradas no mesmo depósito de bebidas da cidade.

x