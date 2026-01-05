Frente fria deve amenizar calor da Bahia nesta semana

Algumas cidades terão a temperatura reduzida - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Bahia se prepara para receber uma frente fria a partir desta segunda-feira, 5. Segundo informações divulgadas pelo Climatempo, a primeira massa de ar polar do ano atingirá boa parte do Brasil nesta semana, diminuindo o abafamento e calor de algumas regiões.

Apesar dos efeitos do ar polar serem mais evidentes no Sul do país, pancadas irregulares de chuva estão previstas para atingir a faixa entre o litoral do Maranhão e o Sul da Bahia, abrangendo cidades como Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Trancoso e Camamu.

Dentre as regiões do Brasil mais afetadas estão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiânia e Brasília, que devem ter suas temperaturas reduzidas ao longo da semana, cessando parte do calor.

Alerta de tempestade

Vale lembrar que a Bahia recebeu um alerta laranja de tempestades para esta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cerca de 38 municípios localizados nas regiões centro-sul, sul e extremo oeste do estado baiano poderão ser atingidos.

As cidades em alerta incluem, na área de abrangência, municípios como Vitória da Conquista, Luís Eduardo Magalhães, Eunápolis, Itamaraju, Caetité e Guanambi. A lista completa está disponível no site do Inmet.