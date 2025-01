Celulares e armas: polícia faz apreensões no Conjunto Penal de Jequié

A operação acontece de forma simultânea à "Operação Horus" - Foto: Hildazio Santana - Tony Silva - Nucom/Seap

Foram apreendidos durante a Operação Força Máxima Verão, realizada no Conjunto Penal de Jequié (CPJe) desde a última segunda-feira, 6, aparelhos celulares e carregadores, cordas tipo "tereza", armas brancas e cadernos com anotações suspeitas. A operação acontece de forma simultânea à "Operação Horus", realizada pela Secretaria da Segurança Pública, com objetivo de eliminar a relação de internos com a criminalidade na região.

Durante a ação, policiais penais apreenderam cinco aparelhos celulares, 11 armas brancas artesanais, duas soqueiras improvisadas, cinco porções de maconha, uma corda tipo "tereza" e três cadernos com anotações diversas. As buscas aconteceram nas 14 celas do Presídio 01 do CPJe, quando 81 internos foram verificados. A responsabilidade sobre os ilícitos apreendidos será apurada.

Transferências

Além disso, seis internos foram transferidos para unidades da Seap, na segunda-feira, 6. De acordo com a Agência de Inteligência da Polícia Penal, eles são suspeitos de exercer influência sobre organizações criminosas, responsáveis por homicídios e o tráfico de drogas no município.

Operaçãoda Seap é coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP). Em campo, as atividades foram realizadas por equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), da Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) e policiais penais ordinários.