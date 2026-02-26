Céu brasileiro será palco de fenômeno raro com seis planetas visíveis

Siga o A TARDE no Google

Alinhamento aparente reúne seis planetas ao entardecer - Foto: Reprodução/Vito Technology

Astrônomos recomendam que moradores de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná fiquem atentos ao céu no próximo 28 de fevereiro. A data marca o ponto de maior visibilidade de um alinhamento planetário que promete chamar atenção logo após o pôr do sol.

O fenômeno será perceptível em todo o território brasileiro e deve formar um arco luminoso no início da noite, reunindo seis planetas visíveis praticamente ao mesmo tempo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Melhor horário para observar

Especialistas orientam que o momento ideal para acompanhar o espetáculo será cerca de 30 minutos após o pôr do sol. Nesse intervalo, o céu ainda guarda a luz do crepúsculo, mas já permite que os planetas mais brilhantes comecem a se destacar.

Embora o dia 28 seja apontado como o ápice da concentração visual em diversas partes do mundo, no Brasil o dia 25 de fevereiro também aparece como favorável — especialmente para quem estiver em São Paulo.

A visibilidade, no entanto, dependerá das condições climáticas. Nuvens e chuva podem comprometer a observação.

Quais planetas estarão visíveis?



Quatro poderão ser identificados sem qualquer equipamento:

Mercury

Venus

Jupiter

Saturn

Outros dois também estarão presentes no céu, mas exigirão binóculos ou telescópio para melhor visualização:

Uranus

Neptune

Mesmo a olho nu, será possível perceber os pontos mais brilhantes e notar o desenho característico formado pelo agrupamento.

O que significa “alinhamento”?

Apesar do nome popular, os planetas não ficam enfileirados no espaço. O que acontece é um efeito de perspectiva. Como orbitam o Sol em um plano semelhante, eles podem parecer próximos entre si quando observados da Terra.

Esse tipo de evento não é considerado extremamente raro, mas a presença simultânea de seis planetas visíveis no mesmo período torna o momento especial para quem gosta de astronomia — ou simplesmente quer olhar para o céu com mais atenção.