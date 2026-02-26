BAHIA
Céu brasileiro será palco de fenômeno raro com seis planetas visíveis
Fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil, inclusive em SP, RJ, MG, PE, CE, BA, RS, SC e PR
Por Iarla Queiroz
Astrônomos recomendam que moradores de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná fiquem atentos ao céu no próximo 28 de fevereiro. A data marca o ponto de maior visibilidade de um alinhamento planetário que promete chamar atenção logo após o pôr do sol.
O fenômeno será perceptível em todo o território brasileiro e deve formar um arco luminoso no início da noite, reunindo seis planetas visíveis praticamente ao mesmo tempo.
Melhor horário para observar
Especialistas orientam que o momento ideal para acompanhar o espetáculo será cerca de 30 minutos após o pôr do sol. Nesse intervalo, o céu ainda guarda a luz do crepúsculo, mas já permite que os planetas mais brilhantes comecem a se destacar.
Embora o dia 28 seja apontado como o ápice da concentração visual em diversas partes do mundo, no Brasil o dia 25 de fevereiro também aparece como favorável — especialmente para quem estiver em São Paulo.
A visibilidade, no entanto, dependerá das condições climáticas. Nuvens e chuva podem comprometer a observação.
Quais planetas estarão visíveis?
Quatro poderão ser identificados sem qualquer equipamento:
- Mercury
- Venus
- Jupiter
- Saturn
Outros dois também estarão presentes no céu, mas exigirão binóculos ou telescópio para melhor visualização:
- Uranus
- Neptune
Mesmo a olho nu, será possível perceber os pontos mais brilhantes e notar o desenho característico formado pelo agrupamento.
O que significa “alinhamento”?
Apesar do nome popular, os planetas não ficam enfileirados no espaço. O que acontece é um efeito de perspectiva. Como orbitam o Sol em um plano semelhante, eles podem parecer próximos entre si quando observados da Terra.
Esse tipo de evento não é considerado extremamente raro, mas a presença simultânea de seis planetas visíveis no mesmo período torna o momento especial para quem gosta de astronomia — ou simplesmente quer olhar para o céu com mais atenção.
