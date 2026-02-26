Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Céu brasileiro será palco de fenômeno raro com seis planetas visíveis

Fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil, inclusive em SP, RJ, MG, PE, CE, BA, RS, SC e PR

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

26/02/2026 - 14:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Alinhamento aparente reúne seis planetas ao entardecer
Alinhamento aparente reúne seis planetas ao entardecer -

Astrônomos recomendam que moradores de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná fiquem atentos ao céu no próximo 28 de fevereiro. A data marca o ponto de maior visibilidade de um alinhamento planetário que promete chamar atenção logo após o pôr do sol.

O fenômeno será perceptível em todo o território brasileiro e deve formar um arco luminoso no início da noite, reunindo seis planetas visíveis praticamente ao mesmo tempo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Melhor horário para observar

Especialistas orientam que o momento ideal para acompanhar o espetáculo será cerca de 30 minutos após o pôr do sol. Nesse intervalo, o céu ainda guarda a luz do crepúsculo, mas já permite que os planetas mais brilhantes comecem a se destacar.

Embora o dia 28 seja apontado como o ápice da concentração visual em diversas partes do mundo, no Brasil o dia 25 de fevereiro também aparece como favorável — especialmente para quem estiver em São Paulo.

A visibilidade, no entanto, dependerá das condições climáticas. Nuvens e chuva podem comprometer a observação.

Leia Também:

Após atrair a BYD, Bahia mira Hyundai para produção de hidrogênio verde
Encontro marcado por app de relacionamento termina com prisão na Bahia
Torcedor do O'Higgins é preso ao imitar macaco na Fonte Nova
Nova CNH: mudanças reduzem custos aos alunos, mas afetam autoescolas

Quais planetas estarão visíveis?

Quatro poderão ser identificados sem qualquer equipamento:

  • Mercury
  • Venus
  • Jupiter
  • Saturn

Outros dois também estarão presentes no céu, mas exigirão binóculos ou telescópio para melhor visualização:

  • Uranus
  • Neptune

Mesmo a olho nu, será possível perceber os pontos mais brilhantes e notar o desenho característico formado pelo agrupamento.

O que significa “alinhamento”?

Apesar do nome popular, os planetas não ficam enfileirados no espaço. O que acontece é um efeito de perspectiva. Como orbitam o Sol em um plano semelhante, eles podem parecer próximos entre si quando observados da Terra.

Esse tipo de evento não é considerado extremamente raro, mas a presença simultânea de seis planetas visíveis no mesmo período torna o momento especial para quem gosta de astronomia — ou simplesmente quer olhar para o céu com mais atenção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia brasil fenômeno astronômico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alinhamento aparente reúne seis planetas ao entardecer
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Alinhamento aparente reúne seis planetas ao entardecer
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Alinhamento aparente reúne seis planetas ao entardecer
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Alinhamento aparente reúne seis planetas ao entardecer
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

x