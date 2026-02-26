Após atrair a BYD, Bahia mira Hyundai para produção de hidrogênio verde

Siga o A TARDE no Google

Jerônimo Rodrigues (PT) durante passeio no carro de hidrogênio verde - Foto: Fidelis Melo | GOVBA

Após atrair a BYD, a Bahia pode conquistar um novo pionerismo: a produção de hidrogênio verde como combustível para carros, com foco na Hyundai. A novidade é um bônus da viagem do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), à Ásia, que encerrou na madrugada desta quinta-feira, 26.

“Queremos que esse hidrogênio verde possa ser acelerado e produzido aqui. Eu não tenho esses dados oficiais, foram dados que o empresário da Hyundai me colocou”, disse, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 26.

A provocação para a iniciativa no estado surgiu após Jerônimo fazer um curto passeio com um veículo deste modelo, na Coreia do Sul.

“Eu pude me reunir com a Hyundai. O que nós temos que fazer é o combustível. Já tem uma parceria da Hyundai com o Senai Cimatec e o governo do Estado está acompanhando isso”, afirmou ele.

Como funciona o uso do hidrogênio verde?

Em média, segundo o chefe do Executivo, o valor do hidrogênio verde segue os seguintes custos:

1 kg: varia entre R$ 20 a R$ 30.

Com 5 kg de hidrogênio verde, o carro consegue "ter autonomia de 700 km. Então você vai poder ir daqui a até quase [Vitória da] Conquista com um tanque de hidrogênio verde”, contou Jerônimo.

BYD x Hyundai: o que a Bahia quer?

O governador ainda diz estar otimista para que a fabricante coreana possa fazer investimentos na Bahia assim como aconteceu com a BYD, montadora de carros chinesa, que possui fábrica no estado.

"Espero que a gente possa avançar nessas pesquisas para que da mesma forma que funciona com a BYD, de carros elétricos, nós queremos também que a Hyundai possa também ver aqui um pontencial", declarou ele, acrescentando:

"Quem sabe ele se instalar aqui para poder fazer uma montadora, uma indústria aqui", complementou.

Experiência com carro movido a hidrogênio verde

Durante conversa com A TARDE, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) também comentou sobre a sua experiência com o veículo.

"Eu pude andar nesse carro, ele deu a volta no centro de C.U. Paramos no sinal e [o carro movido a hidrogênio verde] absolve do ar o gás carbônico, congela, abastece o carro e a gente despolui", confessou o governador.