Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIONERISMO?

Após atrair a BYD, Bahia mira Hyundai para produção de hidrogênio verde

Novo combustível pode ser produzido no estado

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/02/2026 - 13:52 h | Atualizada em 26/02/2026 - 14:27

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jerônimo Rodrigues (PT) durante passeio no carro de hidrogênio verde
Jerônimo Rodrigues (PT) durante passeio no carro de hidrogênio verde -

Após atrair a BYD, a Bahia pode conquistar um novo pionerismo: a produção de hidrogênio verde como combustível para carros, com foco na Hyundai. A novidade é um bônus da viagem do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), à Ásia, que encerrou na madrugada desta quinta-feira, 26.

“Queremos que esse hidrogênio verde possa ser acelerado e produzido aqui. Eu não tenho esses dados oficiais, foram dados que o empresário da Hyundai me colocou”, disse, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 26.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A provocação para a iniciativa no estado surgiu após Jerônimo fazer um curto passeio com um veículo deste modelo, na Coreia do Sul.

“Eu pude me reunir com a Hyundai. O que nós temos que fazer é o combustível. Já tem uma parceria da Hyundai com o Senai Cimatec e o governo do Estado está acompanhando isso”, afirmou ele.

Leia Também:

BYD assume linha de trem inacabada, faz teste e determina inauguração
BYD no Bahia? Montadora fecha patrocínio global com o Manchester City
Hyundai traz o Creta Action de volta e preço surpreende o mercado
Hyundai traz ao Brasil modelos Ioniq e híbrido que roda 18km/l

Como funciona o uso do hidrogênio verde?

Em média, segundo o chefe do Executivo, o valor do hidrogênio verde segue os seguintes custos:

  • 1 kg: varia entre R$ 20 a R$ 30.

Com 5 kg de hidrogênio verde, o carro consegue "ter autonomia de 700 km. Então você vai poder ir daqui a até quase [Vitória da] Conquista com um tanque de hidrogênio verde”, contou Jerônimo.

BYD x Hyundai: o que a Bahia quer?

O governador ainda diz estar otimista para que a fabricante coreana possa fazer investimentos na Bahia assim como aconteceu com a BYD, montadora de carros chinesa, que possui fábrica no estado.

"Espero que a gente possa avançar nessas pesquisas para que da mesma forma que funciona com a BYD, de carros elétricos, nós queremos também que a Hyundai possa também ver aqui um pontencial", declarou ele, acrescentando:

"Quem sabe ele se instalar aqui para poder fazer uma montadora, uma indústria aqui", complementou.

Experiência com carro movido a hidrogênio verde

Durante conversa com A TARDE, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) também comentou sobre a sua experiência com o veículo.

"Eu pude andar nesse carro, ele deu a volta no centro de C.U. Paramos no sinal e [o carro movido a hidrogênio verde] absolve do ar o gás carbônico, congela, abastece o carro e a gente despolui", confessou o governador.

Governador durante passeio em carro de hidrogênio verde
Governador durante passeio em carro de hidrogênio verde | Foto: Fidelis Melo | GOVBA

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia hidrogênio verde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo Rodrigues (PT) durante passeio no carro de hidrogênio verde
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Jerônimo Rodrigues (PT) durante passeio no carro de hidrogênio verde
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Jerônimo Rodrigues (PT) durante passeio no carro de hidrogênio verde
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Jerônimo Rodrigues (PT) durante passeio no carro de hidrogênio verde
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x