Chefão do CV é alvo de nova operação contra o crime organizado na Bahia

Grupo foi preso em diversos bairros de Salvador - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, 14, uma grande ação das forças de segurança da Bahia teve como principal alvo Val Bandeira, uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na Bahia. A operação, intitulada Operação Muralha, visou a desarticulação de grupos criminosos com forte presença no Complexo de Amaralina, um dos redutos da facção carioca em Salvador, onde suas atividades são marcadas por violência e tráfico de drogas.

Val Bandeira, que já se encontra preso, teve seu nome novamente incluído nas investigações após novas ações criminosas atribuídas ao grupo que lidera. A operação resultou na prisão de outros oito membros da organização envolvidos em uma série de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, incêndios criminosos, ataques violentos, pichação e vandalismo.

O grupo foi preso em diversos bairros de Salvador, como Lobato, Pirajá, Rio Sena, Nordeste de Amaralina e também no Presídio Federal de Porto Velho, onde o mandado de prisão preventiva de Val Bandeira foi novamente cumprido.

Confronto e apreensões na operação muralha

Durante a ação, as forças de segurança enfrentaram resistência, e Nelson Luiz Nascimento, conhecido como Pitico, entrou em confronto com a polícia. Ele foi ferido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no dia 2 de maio, no bairro do Rio Sena. Além disso, foram apreendidas três armas de fogo, munições de diversos calibres, carregadores, roupas camufladas, radiocomunicadores e porções de drogas.

A Operação Muralha contou com o apoio de várias instituições, incluindo a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou exames de lesões, constatação de entorpecentes e confronto de impressões digitais.

Também participaram da ação a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Bahia), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), além de grupamentos da Polícia Militar.