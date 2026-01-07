Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Ciclista morre após ser atropelado por carreta em rodovia baiana

Via está parcialmente interditada

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/01/2026 - 12:35 h
Imagem ilustrativa da imagem Ciclista morre após ser atropelado por carreta em rodovia baiana
-

Um ciclista morreu, na manhã desta quarta-feira, 7, apór ser atropelado por uma carreta na BR-101. O acidente aconteceu por volta das 7h, no km 615, trecho de Mascote, distrito de São João do Paraíso, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista está parcialmente interditada no sentido crescente da via. Equipes estão no local monitorando a situação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Itabuna.

Acidentes em rodovias baianas

Leia Também:

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba
Adolescente atropela e deixa homens feridos ao dirigir escondido na BA
Jogador de futebol morre após atropelar cavalo em estrada na Bahia

No última quinta-feira, 1º, um adolescente de 13 anos morreu após um acidente envolvendo uma moto e uma picape na BR-420, no trecho de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia.

No dia anterior, um motociclista morreu durante uma colisão com um carro, na BR-116, no trecho de Santo Estevão, no centro-norte. O motorista, que atingiu a vítima, fugiu do local sem prestar socorro.

Em 26 de dezembro, um idoso foi atropelado na BR-116, no trecho entre Vitória da Conquista e Cândido Sales, no sudoeste baiano. Ele realizava reparos em um ônibus, no acostamento, quando foi atingido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito br-101 ciclista atropelado notícias de acidentes rodovias da Bahia Segurança Viária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Play

Homem a cavalo escapa de raio na Bahia, após animal recuar; vídeo

Play

Incêndio destrói dois estabelecimentos em Feira de Santana; vídeo

x