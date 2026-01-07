ACIDENTE
Ciclista morre após ser atropelado por carreta em rodovia baiana
Via está parcialmente interditada
Por Luiza Nascimento
Um ciclista morreu, na manhã desta quarta-feira, 7, apór ser atropelado por uma carreta na BR-101. O acidente aconteceu por volta das 7h, no km 615, trecho de Mascote, distrito de São João do Paraíso, no sul da Bahia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista está parcialmente interditada no sentido crescente da via. Equipes estão no local monitorando a situação.
O caso foi registrado na Delegacia da PRF de Itabuna.
Acidentes em rodovias baianas
Leia Também:
No última quinta-feira, 1º, um adolescente de 13 anos morreu após um acidente envolvendo uma moto e uma picape na BR-420, no trecho de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia.
No dia anterior, um motociclista morreu durante uma colisão com um carro, na BR-116, no trecho de Santo Estevão, no centro-norte. O motorista, que atingiu a vítima, fugiu do local sem prestar socorro.
Em 26 de dezembro, um idoso foi atropelado na BR-116, no trecho entre Vitória da Conquista e Cândido Sales, no sudoeste baiano. Ele realizava reparos em um ônibus, no acostamento, quando foi atingido.
