Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

Pintores foram atropelados em Guarajuba

Um vídeo registrado por câmeras de monitoramento flagraram o momento exato em que dois pintores foram atropelados em um condomínio no distrito de Guarajuba, em Camaçari, sendo alvos de forte impacto. O veículo da marca BMW estava sendo conduzido por um adolescente sem habilitação.

Os pintores foram socorridos com ferimentos graves. Informações iniciais indicam que o adolescente estaria com outros quatro jovens no carro, que foi danificado no para-choque e pneus. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 1º.

De acordo com a Polícia Militar, os dois trabalhadores foram prensados contra um muro. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e posteriormente encaminhados ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), ambos em estado grave.

Suspeita de embriaguez

De acordo com testemunhas, os adolescentes presentavam sinais de embriaguez e ainda teriam tentado fugir do local do atropelamento. O teste de alcoolemia, no entanto, ainda deve ser realizado para confirmação oficial da polícia.