Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba
Veículo da marca BMW estava sendo conduzido por um adolescente
Por João Grassi
Um vídeo registrado por câmeras de monitoramento flagraram o momento exato em que dois pintores foram atropelados em um condomínio no distrito de Guarajuba, em Camaçari, sendo alvos de forte impacto. O veículo da marca BMW estava sendo conduzido por um adolescente sem habilitação.
Os pintores foram socorridos com ferimentos graves. Informações iniciais indicam que o adolescente estaria com outros quatro jovens no carro, que foi danificado no para-choque e pneus. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 1º.
De acordo com a Polícia Militar, os dois trabalhadores foram prensados contra um muro. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e posteriormente encaminhados ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), ambos em estado grave.
Suspeita de embriaguez
De acordo com testemunhas, os adolescentes presentavam sinais de embriaguez e ainda teriam tentado fugir do local do atropelamento. O teste de alcoolemia, no entanto, ainda deve ser realizado para confirmação oficial da polícia.
