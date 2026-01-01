Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMAGENS FORTES

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

Veículo da marca BMW estava sendo conduzido por um adolescente

João Grassi

Por João Grassi

01/01/2026 - 19:33 h
Pintores foram atropelados em Guarajuba
Pintores foram atropelados em Guarajuba -

Um vídeo registrado por câmeras de monitoramento flagraram o momento exato em que dois pintores foram atropelados em um condomínio no distrito de Guarajuba, em Camaçari, sendo alvos de forte impacto. O veículo da marca BMW estava sendo conduzido por um adolescente sem habilitação.

Os pintores foram socorridos com ferimentos graves. Informações iniciais indicam que o adolescente estaria com outros quatro jovens no carro, que foi danificado no para-choque e pneus. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 1º.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, os dois trabalhadores foram prensados contra um muro. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e posteriormente encaminhados ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), ambos em estado grave.

Leia Também:

Ação integrada garante ano novo mais tranquilo no litoral de Camaçari
Bem-vindos! Conheça Henrique e Madalena, os primeiros baianos de 2026
Bahia recebe alerta de tempestade forte neste feriado

Suspeita de embriaguez

De acordo com testemunhas, os adolescentes presentavam sinais de embriaguez e ainda teriam tentado fugir do local do atropelamento. O teste de alcoolemia, no entanto, ainda deve ser realizado para confirmação oficial da polícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente atropelamento Guarajuba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pintores foram atropelados em Guarajuba
Play

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

Pintores foram atropelados em Guarajuba
Play

Incêndio destrói dois estabelecimentos em Feira de Santana; vídeo

Pintores foram atropelados em Guarajuba
Play

Fábrica de papel polui Rio Pitinga e compromete pesca e sustento local

Pintores foram atropelados em Guarajuba
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

x