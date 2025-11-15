ALERTA
Cidade baiana atinge 38,9°C e tem segunda maior temperatura do país
Rio Sono, no Tocantins, onde os termômetros marcaram 39,2°C, ocupou o primeiro lugar no ranking de mais quente do Brasil
Por Rodrigo Tardio
De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Ibotirama, Vale do São Francisco da Bahia, registrou 38,9°C nesta sexta-feira, 14, deixando o município na segunda posição das cidades mais quentes do Brasil. A cidade que ocupou o primeiro lugar no ranking foi Rio Sono, no Tocantins, onde os termômetros marcaram 39,2°C.
O calor extremo em Ibotirama é acompanhado por um alerta laranja de baixa umidade do ar, com a umidade relativa podendo variar entre 12% e 20% ao longo do dia, o que exige cuidados redobrados com a saúde e o risco de incêndios.
Cidade quente
A cidade está situada no semiárido baiano, caracterizada por um clima muito quente e seco, com baixos índices de umidade relativa do ar.
Embora esteja às margens do Rio São Francisco (o que poderia ajudar a amenizar), a ausência de grandes massas de água nas proximidades e a pouca cobertura vegetal na região do semiárido dificultam a regulação térmica.
Os termômetros frequentemente ultrapassam os 35°C durante o dia, e há registros de picos acima de 40°C, o que a coloca no topo dos rankings nacionais de temperatura máxima do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A baixa umidade relativa do ar intensifica ainda mais a sensação de calor.
Tempo para próxima semana
A boa notícia é que, embora o calor persista, há uma previsão de mudança no clima no meio da semana, com aumento na chance de chuva e queda nas temperaturas máximas. A partir de quarta-feira, as temperaturas devem cair significativamente, e a umidade do ar deve aumentar devido à chegada da chuva e da instabilidade.
Até às 20h deste sábado, umidade relativa do ar varia entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
