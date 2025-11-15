Cidade baiana atinge 38,9°C e tem segunda maior temperatura do país

Ibotirama está situada no semiárido baiano e é caracterizada por um clima muito quente e seco - Foto: Reprodução

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Ibotirama, Vale do São Francisco da Bahia, registrou 38,9°C nesta sexta-feira, 14, deixando o município na segunda posição das cidades mais quentes do Brasil. A cidade que ocupou o primeiro lugar no ranking foi Rio Sono, no Tocantins, onde os termômetros marcaram 39,2°C.

O calor extremo em Ibotirama é acompanhado por um alerta laranja de baixa umidade do ar, com a umidade relativa podendo variar entre 12% e 20% ao longo do dia, o que exige cuidados redobrados com a saúde e o risco de incêndios.

Cidade quente

A cidade está situada no semiárido baiano, caracterizada por um clima muito quente e seco, com baixos índices de umidade relativa do ar.

Embora esteja às margens do Rio São Francisco (o que poderia ajudar a amenizar), a ausência de grandes massas de água nas proximidades e a pouca cobertura vegetal na região do semiárido dificultam a regulação térmica.

Os termômetros frequentemente ultrapassam os 35°C durante o dia, e há registros de picos acima de 40°C, o que a coloca no topo dos rankings nacionais de temperatura máxima do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A baixa umidade relativa do ar intensifica ainda mais a sensação de calor.

Tempo para próxima semana

A boa notícia é que, embora o calor persista, há uma previsão de mudança no clima no meio da semana, com aumento na chance de chuva e queda nas temperaturas máximas. A partir de quarta-feira, as temperaturas devem cair significativamente, e a umidade do ar deve aumentar devido à chegada da chuva e da instabilidade.

Até às 20h deste sábado, umidade relativa do ar varia entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.