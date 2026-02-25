CALOR
Cidade baiana figura entre mais quentes do Brasil; veja top 10
Municípios do Nordeste ocupam todos os lugares do ranking
Por Luiza Nascimento
A cidade baiana Euclides da Cunha, localizada no norte da Bahia, está entre as dez mais quentes do Brasil, após registrar 35,3°C nas últimas 24h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), referentes à terça-feira, 24.
O município ocupa a nona colocação no ranking nacional, das maiores temperaturas do dia. Lideram o ranking Pão de Açúcar (AL), com 38,0°C; Arapiraca (AL), com 37,9°C; e Caicó (RN), com 37,0°C.
Confira o ranking nacional:
- Pão de Açúcar (AL) – 38,0°C;
- Arapiraca (AL) – 37,9°C;
- Caicó (RN) – 37,0°C;
- Palmeira dos Índios (AL) – 37,0°C;
- Piranhas (AL) – 36,5°C;
- Seridó (Caicó) (RN) – 36,4°C;
- Ibimirim (PE) – 35,8°C;
- Zé Doca (MA) – 35,4°C;
- Euclides da Cunha (BA) – 35,3°C;
- Patos (PB) – 35,2°C.
Onda de calor na Bahia?
Apesar das altas temperaturas, a previsão é de chuva para diversas cidades baianas. Segundo o Climatempo, Salvador deve apresentar tempo instável e possibilidade de trovoadas nesta quarta-feira, 25.
Já na quinta, 26, e na sexta-feira, 27, o tempo segue abafado, com máximas próximas dos 30°C e chuva rápida ao longo do dia. No fim de semana, a tendência é de períodos mais prolongados de precipitação, especialmente no sábado, quando há previsão de chuva mais intensa. No domingo, o tempo continua instável, com trovoadas.
De acordo com Inmet, todas as 417 cidades da Bahia estão com alerta laranja de chuvas intensas. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira e é válida até a noite de sexta.
Além do alerta laranja, as cidades de Caravelas, Ibirapuã, Lajedão, Mucuri e Nova Viçosa, todas no extremo sul do estado, também estão com alerta vermelho, que indica grande perigo.
