BAHIA
CALOR

Cidade baiana figura entre mais quentes do Brasil; veja top 10

Municípios do Nordeste ocupam todos os lugares do ranking

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

25/02/2026 - 9:03 h

A cidade baiana Euclides da Cunha, localizada no norte da Bahia, está entre as dez mais quentes do Brasil, após registrar 35,3°C nas últimas 24h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), referentes à terça-feira, 24.

O município ocupa a nona colocação no ranking nacional, das maiores temperaturas do dia. Lideram o ranking Pão de Açúcar (AL), com 38,0°C; Arapiraca (AL), com 37,9°C; e Caicó (RN), com 37,0°C.

Confira o ranking nacional:

  1. Pão de Açúcar (AL) – 38,0°C;
  2. Arapiraca (AL) – 37,9°C;
  3. Caicó (RN) – 37,0°C;
  4. Palmeira dos Índios (AL) – 37,0°C;
  5. Piranhas (AL) – 36,5°C;
  6. Seridó (Caicó) (RN) – 36,4°C;
  7. Ibimirim (PE) – 35,8°C;
  8. Zé Doca (MA) – 35,4°C;
  9. Euclides da Cunha (BA) – 35,3°C;
  10. Patos (PB) – 35,2°C.

Onda de calor na Bahia?

Apesar das altas temperaturas, a previsão é de chuva para diversas cidades baianas. Segundo o Climatempo, Salvador deve apresentar tempo instável e possibilidade de trovoadas nesta quarta-feira, 25.

Já na quinta, 26, e na sexta-feira, 27, o tempo segue abafado, com máximas próximas dos 30°C e chuva rápida ao longo do dia. No fim de semana, a tendência é de períodos mais prolongados de precipitação, especialmente no sábado, quando há previsão de chuva mais intensa. No domingo, o tempo continua instável, com trovoadas.

De acordo com Inmet, todas as 417 cidades da Bahia estão com alerta laranja de chuvas intensas. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira e é válida até a noite de sexta.

Além do alerta laranja, as cidades de Caravelas, Ibirapuã, Lajedão, Mucuri e Nova Viçosa, todas no extremo sul do estado, também estão com alerta vermelho, que indica grande perigo.

