Cidade da Bahia registra maior volume de chuvas do país

A cidade também registrou uma grande quantidade de raios - Foto: Ilustratativa | Freepik

A chuva tem se intensificado nos últimos dias na Bahia. Localizado no Vale do São Francisco, o município de Barra registrou o maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, chegando a marca de 123,6 milímetros (mm) nesta quarta-feira, 25.

A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também registrou volumes altos para as cidades de Guaratinga (47,1 mm), Barreiras (24,4 mm) e Ibotirama (13,6 mm).

Ao todo, mais de 400 municípios da Bahia estão sob alerta Laranja, com risco de chuvas intensas até a próxima sexta-feira, 27. São previstos volumes de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia nas cidades, podendo causar alagamentos e quedas de energia.

Estragos causados pela chuva em Barra

Segunda cidade baiana com mais registros de raios, entre os dias 19 e 25 de fevereiro, Barra sofreu consequências graves com a chuva. A prefeitura do município decretou situação de emergência nas áreas urbanas e rurais, com validade de 180 dias.

Em nota, o órgão público afirmou que a cidade adotará medidas administrativas emergenciais, a fim de conter os estragos causados pelos alagamentos. A gestão também orientou que a população evite áreas de risco, como encostas.

“Estamos atuando diretamente nos pontos mais críticos da cidade para minimizar os transtornos causados pela forte chuva. Seguimos trabalhando para solucionar, com a maior rapidez possível, os problemas provocados pelos alagamentos”, escreveram.