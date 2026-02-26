CHUVA INTENSA
Cidade da Bahia registra maior volume de chuvas do país
O município foi o que mais sofreu com o volume das chuvas em 24 horas
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
A chuva tem se intensificado nos últimos dias na Bahia. Localizado no Vale do São Francisco, o município de Barra registrou o maior volume de chuva do Brasil nas últimas 24 horas, chegando a marca de 123,6 milímetros (mm) nesta quarta-feira, 25.
A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também registrou volumes altos para as cidades de Guaratinga (47,1 mm), Barreiras (24,4 mm) e Ibotirama (13,6 mm).
Ao todo, mais de 400 municípios da Bahia estão sob alerta Laranja, com risco de chuvas intensas até a próxima sexta-feira, 27. São previstos volumes de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia nas cidades, podendo causar alagamentos e quedas de energia.
Estragos causados pela chuva em Barra
Segunda cidade baiana com mais registros de raios, entre os dias 19 e 25 de fevereiro, Barra sofreu consequências graves com a chuva. A prefeitura do município decretou situação de emergência nas áreas urbanas e rurais, com validade de 180 dias.
Leia Também:
Em nota, o órgão público afirmou que a cidade adotará medidas administrativas emergenciais, a fim de conter os estragos causados pelos alagamentos. A gestão também orientou que a população evite áreas de risco, como encostas.
“Estamos atuando diretamente nos pontos mais críticos da cidade para minimizar os transtornos causados pela forte chuva. Seguimos trabalhando para solucionar, com a maior rapidez possível, os problemas provocados pelos alagamentos”, escreveram.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes