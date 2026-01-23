NA MIRA
Colbert Martins vai ter que explicar atos da ex-gestão a Tribunal
Ex-prefeito de Feira de Santana tem 20 dias para apresentar defesa
Por Rodrigo Tardio
O ex-prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho (DC), foi oficialmente notificado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) para apresentar defesa em processo que analisa atos administrativos da ex-gestão, entre os anos de 2018 e 2024.
A medida, expedida pela presidência do órgão, foi publicada via edital e estabelece um prazo de 20 dias para que o ex-gestor apresente os esclarecimentos e documentos necessários.
De acordo com o TCM, o processo tramita por meio eletrônico e encontra-se na fase de saneamento dos autos. Nesta etapa, o tribunal solicita informações complementares para subsidiar a análise técnica das contas e atos praticados.
A notificação alerta que, caso Colbert Martins Filho não se manifeste dentro do prazo estipulado, o processo seguirá para julgamento à revelia, o que pode agravar sua situação jurídica perante o Tribunal.
Trâmite digital
Seguindo as normas modernas de controle externo, toda a defesa e os anexos comprobatórios devem ser encaminhados exclusivamente por meio digital.
O procedimento reforça o acompanhamento contínuo que o TCM realiza sobre as administrações municipais, visando a transparência e a legalidade no uso dos recursos públicos.
Novos desdobramentos são esperados assim que a documentação for protocolada e submetida ao crivo dos conselheiros do órgão.
