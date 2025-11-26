Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Colégio na Bahia faz apresentação com aluno negro amarrado em tronco

Escola em Alagoinhas explica imagens que repercutiram nas redes

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/11/2025 - 15:32 h
Aluno negro amarrado durante apresentação
Aluno negro amarrado durante apresentação -

O Colégio Adventista de Alagoinhas, no interior da Bahia, virou alvo de críticas nas redes sociais nesta quarta-feira, 26, após imagens que mostravam um aluno negro amarrado em um toco durante uma apresentação em referência ao Dia da Consciência Negra.

Segundo o colégio, as interpretações do público sobre as atividades e imagens que mostravam um aluno com roupas rasgadas e amarrado em um tronco veiculadas nas redes sociais do próprio colégio foram “equivocadas”.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao lado dele é possível ver um aluno branco vestindo um chapéu de fazendeiro e segurando uma espécie de chicote. Somado a isso, outra imagem divulgada mostra uma aluna branca interpretando a princesa Isabel assinando a Lei Áurea.

Professora opina sobre caso

O caso foi bem repercutido quando a professora Bárbara Carine, vencedora do prêmio Jabuti 2024 com o livro “Como ser um educador anti racista”, comentou sobre o caso em suas redes sociais.

No vídeo a autora e professora afirmou que os profissionais decidiram reproduzir a violência sofrida pelo povo negro.

"Decidiram reproduzir o protagonismo branco na escola, não faz sentido", disse.

Além disso, Bárbara ainda citou alguns personagens negros importantes na história da Bahia e no Brasil, como Luiz Gama, Maria Felipa e Luiza Mahim. "Tenham referência, estudem um pouquinho. Todo ano é a mesma coisa no mês da consciência negra", comentou.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Bárbara Carine (@uma_intelectual_diferentona)

Leia Também:

Marcelo Freixo destaca destino Bahia para atração de turistas estrangeiros
BR-116 e BR-324: leilão para substituta da ViaBahia é lançado pelo Governo Lula
Estrutura de produção de armas para facções é desarticulada na Bahia
Prefeitura da Bahia anuncia concurso com mil vagas para professores

Veja o que diz o colégio

Em nota, o Colégio Adventista de Alagoinhas afirmou que, através da proposta pedagógica, promove o fortalecimento da consciência histórica e a valorização do povo negro.

Veja a nota na completa:

"O Colégio Adventista de Alagoinhas repudia qualquer forma de racismo e mantém, como valor inegociável, o compromisso com a dignidade humana, o respeito às diferenças, a igualdade e a justiça. Esses princípios estão alinhados à filosofia da Educação Adventista, fundamentada em um ensino integral, pautado em valores cristãos e humanitários.

Toda prática pedagógica é avaliada com seriedade, especialmente quando envolve questões sensíveis como relações étnico-raciais. O objetivo é refletir fielmente os valores institucionais que orientam o Colégio.

Em relação às interpretações sobre fatos históricos apresentados por alunos durante atividade pedagógica realizada no Dia da Consciência Negra, a instituição lamenta profundamente qualquer entendimento que tenha sido diferente dos valores que defende.

Vale destacar que os vídeos que circularam nas redes sociais consistem em trechos isolados da atividade pedagógica. Estão, portanto, desconectados de seu contexto completo, o que compromete a compreensão integral do conteúdo trabalhado. A circulação de recortes descontextualizados pode gerar interpretações equivocadas e contribui para a disseminação de informações imprecisas.

O Colégio Adventista de Alagoinhas, por meio de sua proposta pedagógica e dos documentos norteadores, promove o fortalecimento da consciência histórica; a valorização do povo negro; a rejeição clara de toda forma de discriminação, e uma formação cidadã ética, responsável e antirracista.

Além disso, trabalha diariamente para que seus estudantes desenvolvam visão crítica, sensibilidade social e compreensão profunda da dignidade de todas as pessoas.

Estamos à disposição dos pais e da comunidade, por meio da nossa direção, para quaisquer outros esclarecimentos sobre o assunto."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aluno colégio Dia da Consciência Negra escola racismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aluno negro amarrado durante apresentação
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Aluno negro amarrado durante apresentação
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Aluno negro amarrado durante apresentação
Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Aluno negro amarrado durante apresentação
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x