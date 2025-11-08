Colisão entre carreta e carro deixa uma pessoa morta na Bahia

Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma pessoa morreu em um acidente entre uma carreta e um carro na BR-116, na altura do município de Santa Bárbara, na Bahia, neste sábado, 8.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 12h30, no km 391 da rodovia. A vítima, que não teve o nome divulgado, ficou presa às ferragens e morreu ainda no local.

Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate e realização da perícia. As causas do acidente e o número de ocupantes dos veículos ainda não foram informados.

Durante o atendimento da ocorrência, a pista precisou ser parcialmente interditada, mas o tráfego já foi liberado.