BAHIA
Colisão entre carreta e carro deixa uma pessoa morta na Bahia
Acidente ocorreu na altura do município de Santa Bárbara
Por Victoria Isabel
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma carreta e um carro na BR-116, na altura do município de Santa Bárbara, na Bahia, neste sábado, 8.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 12h30, no km 391 da rodovia. A vítima, que não teve o nome divulgado, ficou presa às ferragens e morreu ainda no local.
Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate e realização da perícia. As causas do acidente e o número de ocupantes dos veículos ainda não foram informados.
Durante o atendimento da ocorrência, a pista precisou ser parcialmente interditada, mas o tráfego já foi liberado.
