Comitiva promove MPBA Itinerante e visita hospital em Itabuna

Unidade é referência estadual no atendimento a casos de politrauma, urgência e emergência - Foto: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MPBA) realizou, entre os dias 2 e 4 de abril, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, a quarta edição da Procuradoria-Geral de Justiça Itinerante (PGJ Itinerante), projeto que transfere temporariamente a sede do MPBA para municípios do interior com o objetivo de aproximar o órgão da população.

Durante o evento, foram realizados workshops, rodas de conversa e debates sobre projetos como Raízes da Cidadania, Terra Protegida, Promotoria Inteligente, além de ações voltadas ao fortalecimento dos Procons e do Fundo de Defesa dos Direitos Fundamentais.

O procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, também fez uma visita técnica ao Novo Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães acompanhado da procuradora-geral adjunta, Norma Cavalcanti, e do prefeito Augusto Castro (PSD).

Reformado, ampliado e modernizado, o hospital passou a contar com Pronto-Socorro, setor de bioimagem, centro cirúrgico com seis salas, centro de telemedicina e duas unidades de terapia intensiva (UTIs). A unidade é referência estadual no atendimento a casos de politrauma, urgência e emergência.