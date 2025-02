Concurso abre novas vagas na área da saúde da Polícia Militar

Secretário de Administração, Edelvino Goes destaca esforço fiscal do governo para contratação de mais profissionais - Foto: Anderson Ramos

O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira, 22, concursos para oficiais da Polícia Militar na área da saúde e a convocação de reservistas, policiais que estão na inatividade, mas que podem ser convocados. O secretário de Administração, Edelvino Goes, esteve presente na coletiva de divulgação e comentou sobre as ações de efetivo e de cargos de segurança.

“Isso possibilita que você remaneje policiais para que possam ir para atividades mais operacionais da ativa”, explicou o secretário que também comentou sobre a ampliação do quadro de vagas voltadas para a Polícia Civil, após aprovação do Projeto de Lei que passou pela Assembleia Legislativa.

De acordo com o secretário, as vagas contemplam tanto investigadores quanto para escrivão e também delegados.

“É uma etapa necessária para que se viabilize novos concursos públicos”, complementou o secretário. Ele ainda ressalta que o papel do governador Jerônimo Rodrigues (PT), em fazer a convocação inédita e simultânea de profissionais das três áreas, da Polícia Técnica, Polícia Militar e Polícia Civil.

O secretário também destacou o esforço fiscal do governo, na tentativa de zerar a fila e convocar todos os aprovados nos concursos da Polícia Técnica e da Polícia Civil, e informou que para a Polícia Militar foi convocado um contingente a mais do que o já aprovado de soldados, também para o Corpo de Bombeiros.

Na coletiva foi anunciada a autorização para o concurso para oficiais da Polícia Militar na área da saúde. Serão 24 vagas, entre elas 16 para médicos e 4 para odontologia e 24 vagas voltadas para o quadro de saúde do Corpo de Bombeiros. Já nas reservas remuneradas, no total, 23 Bombeiros Militares e 512 Policiais Militares serão convocados.

Confira as vagas:

- 2.397 novos cargos para Polícia Civil da Bahia

- 23 Bombeiros Militares da Reserva

- 512 Policiais Militares da Reserva

- Concurso Público: 24 vagas para Oficiais de Saúde do Corpo de Bombeiros Militares do Estado da Bhaia (QOSBM)

- Concurso Público: 16 vagas para Oficiais de Saúde da Polícica Militar do Estado da Bahia