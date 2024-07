Confira como será o tempo em Salvador no feriadão de São Pedro

O sol estará predominando na capital da Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Nem deu tempo de colocar o chapéu de palha e a camisa xadrez de volta no guarda-roupas e já tem festa de novo rolando na cidade. Os festejos juninos seguem em Salvador, dessa vez para celebrar o São Pedro, e apesar da fama do santo quando o assunto é chuva, não há preocupação com esse tema: Salvador tem tempo firme nessa sexta-feira, 28, e também no final de semana.

O sol estará predominando na capital da Bahia e, embora haja possibilidade de chuvas fracas, passageiras e isoladas, elas não devem atrapalhar a programação daqueles que querem aproveitar as festividades lá no Parque de Exposições. Isso se deve, entre outros fatores, a velocidade dos ventos, que estão de fracos a moderados, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e não trazem tanta umidade do mar para o continente.



Mesmo com o sol brilhando, as temperaturas devem se manter amenas, como é típico do inverno. As mínimas ficam em torno de 21ºC, enquanto, por volta do meio-dia, os termômetros podem marcar até 28ºC de máxima. Esse equilíbrio garante um clima agradável para quem vai curtir as festas ao ar livre, sem o desconforto de um calor excessivo.