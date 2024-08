Confira programação completa do encontros literários da FLIPASSÉ

Este ano, o evento literário homenageia Bule-Bule, um dos mestres da cultura popular nordestina do Brasil - Foto: Divulgação

A segunda edição da Feira Literária de São Sebastião do Passé, FLIPASSÉ, acontece nos próximos dias 26 à 28 de agosto com homenagens a Bule-Bule. O evento conta com sessão de autógrafos, lançamentos, contação de histórias e oficinas de escrita.

Este ano, o evento literário homenageia Bule-Bule, um dos mestres da cultura popular nordestina do Brasil. “Vamos ocupar a cidade com alegria, poesia e livros”, anuncia a curadora Márcia Mendes que reservou espaço na grade de eventos para apresentações espontâneas. Moradores foram estimulados a mostrar seus talentos nas áreas de dança, cantoria, poesia e até slams, batalhas de rimas.

Segundo a curadora Márcia o trabalho com a literatura traz o protagonismo negro e diversas outras identidades em um ambiente acolhedor, abrindo portas para que as crianças atribuam um novo significado às experiências leitoras e escritoras, sentindo que a literatura é um instrumento que pode transformar vidas. "Cada tessitura da FLIPASSÉ valoriza as linhas bordadas no contexto escolar, por isso que o objetivo de nossa feira literária é abrir portas para que crianças, jovens, adultos e idosos leiam o mundo sempre, considerando as diferentes linguagens!", conclui Mendes.

A programação do evento conta com interações, música, atrações infantis, painéis literários e muitos encontros com autores e até com o próprio Bule-Bule. O homenageado aguarda o público na Casa do Livro, na Praça 12 de Outubro, às 10h30 do dia 27. No dia 26, na abertura oficial, o artista foi biografado pelo agente artístico Denison Monteiro e estudantes da Rede Municipal de Ensino. “A intenção é trazer a escola e a comunidade para esse palco. A Flipassé já vem acontecendo ao longo do ano nas salas de aula. A literatura é viva”, celebra Márcia Mendes.

Confira a grade completa de programação do evento:

26 de agosto - Abertura oficial do evento, dando espaço para os autores, leitores e público interagirem e familiarizarem-se com o espaço ao lado do Mestre Bule-Bule.

27 de agosto - Atividades Literárias: Caminhada Literária da BANJAC, Biblioteca Móvel de Extensão (BIBEX)

10h: Lançamentos, sessão de autógrafos, bate-papo com autor(a) Patrícia Silva (Educação Infantil), Palmira Heine (Anos Iniciais), Celina Bezerra (Pestalozzi) e Carlos Leal (Anos Finais), contação de história, leitura mediada, apresentações literárias dos estudantes e oficina com a Ilustradora sebastianense Camila Oliveira.

E no Coletivo de Escritores(as) sebastianenses tem o lançamento, logo de manhã, do livro Léo, o camaleão, de Emile Lima.

10h15min – Flipassé, tecendo redes, amoras e leitores.

14h00: Lançamentos, sessão de autógrafos, bate-papo com a autora Patrícia Silva, Katiana Rigout, a ilustradora Camila Oliveira, Lima (EJAI) e tem contação de história, leitura mediada, apresentações literárias dos estudantes com biblioteca Móvel de Extensão (BIBEX).

16h00 A criançada vai cantar e brincar, no Palco Principal, com o Arte Educador – Raí Santana.

19h30 Bate-papo com autores e lançamentos de livros

28 de agosto -Casa do Livro, Praça Doze de outubro

9h00 - Biblioteca Móvel de Extensão (BIBEX)

10h00 - Conversa com o Mestre em História da África e autor de literatura negra para infâncias e gente de todas as idades Marcos Cajé sobre Literatura afroafetiva

11h00- Palavra potente que vem da quebrada com o poeta Evanilson Alves

14h00 Atividades literárias: Lançamentos, sessão de autógrafos, bate-papo com autores, Celina Bezerra, Carla de Jesus e Mano Gavazza , Emile Lima, Luh Poesia. Lívia Passos, artista visual com uma oficina sobre autoconhecimento e a cordelista Carol Miranda (EJAI). Contação de história, leitura mediada, apresentações literárias dos estudantes.

14h00 Oficinas para estudantes

15h00 Lançamentos de livros