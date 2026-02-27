Contrato de construção e situação hospitalar são investigados na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A gestão municipal de Cícero Dantas, nordeste da Bahia, passou a ser alvo de acompanhamento rigoroso do Ministério Público da Bahia (MP-BA). O órgão oficializou procedimentos para apurar deficiências no atendimento hospitalar e indícios de irregularidades em contratos de infraestrutura com a gestão do prefeito Vinicius Jose Araujo Borges de Souza, conhecido como Vinicius do São Jose (PP).

No setor da saúde, foi instaurado um procedimento administrativo para monitorar a situação do Hospital Municipal Luiz Eduardo Magalhães. A decisão fundamenta-se em um relatório de inspeção sanitária, concluído no último dia 9 de dezembro de 2025, que apontou falhas na unidade.

A medida busca garantir que a prefeitura adote as correções necessárias para adequar o hospital aos parâmetros técnicos e legais, assegurando um atendimento digno à população.

Contratos sob suspeita

Paralelamente às questões sanitárias, o Ministério Público decidiu prorrogar o inquérito civil que investiga a contratação das empresas 'M. Viana Construções EIRELI' e Alexandre Santos de Jesus.

Ambas estão sob suspeita de superfaturamento em contratos firmados com o município para o fornecimento de materiais de construção. Entre os itens investigados, destacam-se os materiais destinados à reforma da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Com a ampliação do prazo das investigações, o MP pretende aprofundar a análise de documentos e valores para verificar se houve dano ao erário e garantir a correta aplicação dos recursos públicos.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cicero Dantas e ainda aguarda resposta aos questionamentos.