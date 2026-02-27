Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOB SUSPEITA

Contrato de construção e situação hospitalar são investigados na Bahia

Investigações miram possíveis sobrepreços em contratos de obras públicas em Cicero Dantas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

27/02/2026 - 19:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vinicius do São Jose (PP), prefeito de Cicero Dantas
Vinicius do São Jose (PP), prefeito de Cicero Dantas -

A gestão municipal de Cícero Dantas, nordeste da Bahia, passou a ser alvo de acompanhamento rigoroso do Ministério Público da Bahia (MP-BA). O órgão oficializou procedimentos para apurar deficiências no atendimento hospitalar e indícios de irregularidades em contratos de infraestrutura com a gestão do prefeito Vinicius Jose Araujo Borges de Souza, conhecido como Vinicius do São Jose (PP).

Leia Também:

Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação
Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico

No setor da saúde, foi instaurado um procedimento administrativo para monitorar a situação do Hospital Municipal Luiz Eduardo Magalhães. A decisão fundamenta-se em um relatório de inspeção sanitária, concluído no último dia 9 de dezembro de 2025, que apontou falhas na unidade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida busca garantir que a prefeitura adote as correções necessárias para adequar o hospital aos parâmetros técnicos e legais, assegurando um atendimento digno à população.

Contratos sob suspeita

Paralelamente às questões sanitárias, o Ministério Público decidiu prorrogar o inquérito civil que investiga a contratação das empresas 'M. Viana Construções EIRELI' e Alexandre Santos de Jesus.

Ambas estão sob suspeita de superfaturamento em contratos firmados com o município para o fornecimento de materiais de construção. Entre os itens investigados, destacam-se os materiais destinados à reforma da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Com a ampliação do prazo das investigações, o MP pretende aprofundar a análise de documentos e valores para verificar se houve dano ao erário e garantir a correta aplicação dos recursos públicos.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cicero Dantas e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cícero Dantas contratos de infraestrutura Hospital Municipal irregularidades administrativas Ministério Público da Bahia saúde pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vinicius do São Jose (PP), prefeito de Cicero Dantas
Play

Vídeo: Três ônibus da Cidade Sol são destruídos pelo fogo na Bahia

Vinicius do São Jose (PP), prefeito de Cicero Dantas
Play

Alerta vermelho: Valença e Ituberá registram fortes chuvas e alagamentos

Vinicius do São Jose (PP), prefeito de Cicero Dantas
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Vinicius do São Jose (PP), prefeito de Cicero Dantas
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

x