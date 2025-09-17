Cruz das Almas promove atendimento jurídico gratuito para comunidade

Serão prestados atendimentos nas áreas previdenciária e assistencial - Foto: Divulgação

Entre os dias 17 e 19 de setembro, Cruz das Almas receberá atendimento jurídico gratuito da Defensoria Pública da União (DPU). Serão prestados atendimentos nas áreas previdenciária e assistencial, como aposentadorias, benefício por incapacidade temporária, benefício de prestação continuada (BPC/LOAS), pensão por morte e salário-maternidade.

O projeto DPU nas Comunidades tem o objetivo de ampliar o acesso à justiça, levando atendimento jurídico gratuito para locais onde não há unidade da DPU ou são de difícil acesso.

Os atendimentos acontecerão na sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), localizada na Rua João Gustavo Silva, 552, bairro Suzana. A ação itinerante contará com a participação dos defensores públicos federais André Ribeiro Porciúncula, Izabela Vieira Luz e Pedro da Gama Lobo Lorens, além da servidora Taíse Amorim da Paz Queiroz.

“Tem aqueles que não têm conhecimento do seu direito e querem receber prestação de assistência jurídica. Quando recebemos essas demandas, buscamos fazer o requerimento administrativo nos portais que temos acesso, como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Cadastro Único (CadÚnico) e Bolsa Família, para verificar se há realmente o direito pleiteado”, afirmou a defensora pública federal Izabela Vieira Luz.

Confira os dias e horários de atendimento: