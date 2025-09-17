GRATUITO
Cruz das Almas promove atendimento jurídico gratuito para comunidade
Serão prestados atendimentos nas áreas previdenciária e assistencial
Por Redação
Entre os dias 17 e 19 de setembro, Cruz das Almas receberá atendimento jurídico gratuito da Defensoria Pública da União (DPU). Serão prestados atendimentos nas áreas previdenciária e assistencial, como aposentadorias, benefício por incapacidade temporária, benefício de prestação continuada (BPC/LOAS), pensão por morte e salário-maternidade.
O projeto DPU nas Comunidades tem o objetivo de ampliar o acesso à justiça, levando atendimento jurídico gratuito para locais onde não há unidade da DPU ou são de difícil acesso.
Os atendimentos acontecerão na sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), localizada na Rua João Gustavo Silva, 552, bairro Suzana. A ação itinerante contará com a participação dos defensores públicos federais André Ribeiro Porciúncula, Izabela Vieira Luz e Pedro da Gama Lobo Lorens, além da servidora Taíse Amorim da Paz Queiroz.
“Tem aqueles que não têm conhecimento do seu direito e querem receber prestação de assistência jurídica. Quando recebemos essas demandas, buscamos fazer o requerimento administrativo nos portais que temos acesso, como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Cadastro Único (CadÚnico) e Bolsa Família, para verificar se há realmente o direito pleiteado”, afirmou a defensora pública federal Izabela Vieira Luz.
Confira os dias e horários de atendimento:
- 17/09 (quarta-feira): das 14h às 18h
- 18/09 (quinta-feira): das 8h às 12h e das 13h às 17h[
- 19/09 (sexta-feira): das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30
