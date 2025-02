Delegado de Itacaré morre em grave acidente entre carro e caminhão

Carro ficou completamente destruído após a batida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente envolvendo um caminhão em um carro, na noite de quarta-feira, 5, na BR-101, entre as cidade de Itabuna e Buerarema, ocasionou a morte do delegado de Itacaré, João Mendes da Costa Neto, de 51 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o delegado fazia uma viagem com a esposa quando perdeu o controle da direção e bateu no fundo de um caminhão. O casal foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, onde a mulher segue internada. Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. As causas do acidente vão ser investigadas.

João Mendes era lotado na Delegacia de Itacaré, mas estava afastado por licença médica. Em nota, o Sindicado dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (ADPEB) lamentou a morte e se solidarizou com os familiares e amigos.