Após ultrapassagem, carro é prensado em muro de pedágio na Bahia; assista

Concessionária Bahia Norte alerta para o respeito às normas de trânsito - Foto: Reprodução

Um carro colidiu contra uma carreta e ficou prensado em uma mureta do pedágio na Via Parafuso, na BA-535. Um vídeo de um motorista que passava pelo local mostra um congestionamento decorrente do acidente, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 6.

Nas imagens, é possível ver que o carro teria se lançado na frente do caminhão na tentativa de ultrapassar o veículo na fila do pedágio.

Ao Portal A TARDE, Concessionária Bahia Norte confirmou que o motorista do carro realizou a ultrapassagem indevida na área de acesso à pista de cobrança automática, na Praça de Pedágio da da BA-535.

A concessionária disse ter prestado um atendimento imediato aos condutores, além de intervenções necessárias para a liberação e normalização da pista.

A Bahia Norte reforça que as praças de pedágio contam com todos os equipamentos de segurança, e com monitoramento por câmeras 24h por dia, ligadas ao Centro de Controle Operacional, além de placas de sinalização que indicam os limites de velocidade permitidos na área.