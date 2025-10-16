Deputados apresentam moções de aplausos pelos 113 anos do Grupo A TARDE

Robinson e Marcinho homenagearam o Grupo A TARDE - Foto: Divulgação

Os deputados estaduais Robinson Almeida (PT), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e Marcinho Oliveira (PRD), apresentaram moções de aplausos na Casa e congratulações pela passagem dos 113 anos do Grupo A TARDE, comemorados na última quarta-feira, 15.

No documento em que apresentou, Robinson destacou a importância histórica do grupo e a contribuição para o desenvolvimento da Bahia, da cidadania, além do fortalecimento da democracia no estado e no Brasil.

O parlamentar lembrou que o jornal foi protagonista em momentos decisivos da história baiana e nacional, como as lutas pela redemocratização, a eleição do primeiro operário presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, a chegada de Jaques Wagner ao governo da Bahia, em 2007, e as mobilizações populares da Revolta do Buzú, em Salvador, em 2003.

“Poucos veículos conseguiram atravessar tantas gerações mantendo sua relevância e seu compromisso com o interesse público. O A TARDE ajudou a contar a história do povo baiano, acompanhando suas lutas, conquistas e transformações”, destacou o deputado.

Robinson Almeida (PT) relembrou protagonismo do Grupo A TARDE em momentos decisivos da história baiana | Foto: Divulgação

Além de reconhecer o papel histórico do jornal, Robinson ressaltou o pioneirismo do grupo na modernização do setor gráfico e editorial. “Em 1975, o A TARDE inaugurou o primeiro parque gráfico com sistema offset da Bahia, um marco de inovação e qualidade técnica que inspirou o jornalismo regional”, acrescentou.

A moção, apresentada na Assembleia Legislativa, estende os cumprimentos a todos os profissionais e trabalhadores que fizeram e fazem parte da história do Grupo A TARDE.

“Parabéns à direção do grupo, aos trabalhadores e profissionais pelo compromisso diário com a boa informação e com os valores democráticos que fortalecem a sociedade baiana e brasileira. Vida longa e próspera para toda família A TARDE”, concluiu Robinson Almeida.

Fundado em 1912 pelo jornalista Ernesto Simões Filho, o A TARDE consolidou-se como um dos mais tradicionais e respeitados veículos de comunicação do Nordeste, com uma trajetória marcada pela credibilidade, independência editorial e compromisso com o interesse público. Atualmente, além do jornal, o Grupo A TARDE mantém a rádio A TARDE FM, o Portal A TARDE (online) na Internet e o Jornal Massa.

“O A TARDE é um patrimônio da Bahia e do jornalismo brasileiro. São 113 anos de uma história que se confunde com a própria história política, social e cultural do nosso Estado. É um veículo que sempre pautou o debate público com responsabilidade, ética e compromisso com a verdade”, afirmou Robinson Almeida.

Protagonismo e força da marca

Já Marcinho Oliveira destacou a força da marca A TARDE no Norte e Nordeste do Brasil. "A marca A Tarde foi e ainda é muito forte. Mais de um século de compromisso com a informação de qualidade sendo referência para o leitor. Segundo o Índice Verificador de Comunicação (IVC), o Jornal A Tarde é o quinto maior jornal em circulação no Brasil e o líder no Norte-Nordeste", disse.

O deputado pontuou ainda um fator importante de A TARDE ao longo dos seus 113 anos de história: o legado voltado para o compromisso com a informação de qualidade.

"Importante destacar que, ao longo dos anos, famílias inteiras cresceram lendo as páginas do A TARDE, e gerações de jornalistas seguem os passos de pais e avós que fizeram da redação um lugar de voz e memória", afirmou.

| Foto: Divulgação

Por fim, o parlamentar também citou outra característica de A TARDE, a capacidade de se reinventar ao longo dos anos. "Mesmo diante da tradição, o Jornal A TARDE segue se reinventando diante do lançamento de 'novos produtos' como ocorreu recentemente com a inauguração da Arena A Tarde, um espaço no 'coração' da capital baiana com vistas a abrigar eventos musicais e culturais do estado".

"O Jornal A TARDE vem conectando gerações e consolidando sua presença como um dos maiores grupos de comunicação do país. Foi no dia 15 de outubro de 1912 que Ernesto Simões Filho, à época um jovem advogado e jornalista, iniciou a trajetória de sucesso que perdura até os dias de hoje transformando o Jornal a Tarde em um dos veículos mais tradicionais e influentes da Bahia e do Brasil", finalizou Marcinho.