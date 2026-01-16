Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Desvio de verbas públicas e royalties são investigados em Gongogi

Investigações focam em pagamentos irregulares a servidores entre 2017 e 2018

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/01/2026 - 18:20 h | Atualizada em 16/01/2026 - 18:49
Apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa
Apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa -

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) intensificou as investigações sobre a gestão de recursos públicos no município de Gongogi, sul do estado. O órgão converteu uma representação em procedimento preparatório de inquérito civil para apurar possíveis desvios ocorridos entre os anos de 2017 e 2018.

O foco da investigação são pagamentos de remunerações a servidores efetivos e temporários em valores que superam os limites estabelecidos por lei.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

De acordo com o MP, a apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Caso as irregularidades na folha de pagamento sejam comprovadas, os envolvidos poderão enfrentar medidas judiciais para a responsabilização por improbidade, além da obrigatoriedade de ressarcimento aos cofres públicos.

Esquema de royalties

Além do caso dos servidores, um segundo inquérito civil foi instaurado para investigar um suposto esquema criminoso voltado ao desvio de verbas de royalties.

Esta frente investigativa, iniciada em dezembro de 2025 pela promotoria de Patrimônio Público e Moralidade Administrativa, busca mapear o caminho do dinheiro e identificar agentes públicos e terceiros que teriam se beneficiado dos repasses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desvio de verbas gestão de recursos públicos Gongogi improbidade administrativa investigações de corrupção Ministério Público da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa
Play

Vídeo: residência de luxo é atingida por incêndio na RMS

x