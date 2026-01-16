Desvio de verbas públicas e royalties são investigados em Gongogi

Apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa - Foto: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) intensificou as investigações sobre a gestão de recursos públicos no município de Gongogi, sul do estado. O órgão converteu uma representação em procedimento preparatório de inquérito civil para apurar possíveis desvios ocorridos entre os anos de 2017 e 2018.

O foco da investigação são pagamentos de remunerações a servidores efetivos e temporários em valores que superam os limites estabelecidos por lei.

De acordo com o MP, a apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Caso as irregularidades na folha de pagamento sejam comprovadas, os envolvidos poderão enfrentar medidas judiciais para a responsabilização por improbidade, além da obrigatoriedade de ressarcimento aos cofres públicos.

Esquema de royalties

Além do caso dos servidores, um segundo inquérito civil foi instaurado para investigar um suposto esquema criminoso voltado ao desvio de verbas de royalties.

Esta frente investigativa, iniciada em dezembro de 2025 pela promotoria de Patrimônio Público e Moralidade Administrativa, busca mapear o caminho do dinheiro e identificar agentes públicos e terceiros que teriam se beneficiado dos repasses.