IRREGULARIDADES
Desvio de verbas públicas e royalties são investigados em Gongogi
Investigações focam em pagamentos irregulares a servidores entre 2017 e 2018
Por Rodrigo Tardio
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) intensificou as investigações sobre a gestão de recursos públicos no município de Gongogi, sul do estado. O órgão converteu uma representação em procedimento preparatório de inquérito civil para apurar possíveis desvios ocorridos entre os anos de 2017 e 2018.
O foco da investigação são pagamentos de remunerações a servidores efetivos e temporários em valores que superam os limites estabelecidos por lei.
Leia Também:
De acordo com o MP, a apuração busca confirmar se houve afronta direta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Caso as irregularidades na folha de pagamento sejam comprovadas, os envolvidos poderão enfrentar medidas judiciais para a responsabilização por improbidade, além da obrigatoriedade de ressarcimento aos cofres públicos.
Esquema de royalties
Além do caso dos servidores, um segundo inquérito civil foi instaurado para investigar um suposto esquema criminoso voltado ao desvio de verbas de royalties.
Esta frente investigativa, iniciada em dezembro de 2025 pela promotoria de Patrimônio Público e Moralidade Administrativa, busca mapear o caminho do dinheiro e identificar agentes públicos e terceiros que teriam se beneficiado dos repasses.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes