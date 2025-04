Detran abre leilão de mais de mil veículos em 23 municípios baianos

Pajero Sport HPE está entre um dos veículos disponíveis no leilão - Foto: Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) abriu cinco editais com 1.185 lotes disponíveis de veículos regularizados com preços abaixo da média do mercado. Os automóveis serão distribuídos em 23 cidades baianas para os respectivos leilões.

Os interessados em adquirir ou participar dos leillões podem acessar o site do Detran, na secção leilões, aba editais. O Departamento alerta que todas as informações devem ser obtidas exclusivamente nos endereços oficias do órgão e dos leiloeiros, reiterando que o cidadão não acredite em facilidades para não cair em golpes.

Para acessar fotos e detalhes dos lotes também estão disponíveis nos sites dos leiloeiros dos editais. Os endereços eletrônicos são: rjleiloes.com.br danielgarcialeiloes.com.br, arthurnunes.leilao.br e hastaleiloes.com.br.

Os lances irão acontecer de forma online. As datas e horários de cada leilão estão disponíveis nos editais. Durante a disputa, acontece a transmissão simultânea com a imagem do responsável pela condução dos lances na plataforma do leiloeiro oficial.

Maior segurança

Esse ano, algumas alterações estão sendo divulgadas para a participação nos leilões, a partir das novas regras de licitações. Os lotes estão disponíveis para verificação das fotos e para consulta de informações adicionais no site de cada leiloeiro desde a publicação dos editais e a visitação ocorre nos 5 dias úteis que antecedem o dia da abertura da sessão pública.

Outro detalhe que pode ser considerado como um obstáculo para os golpistas é que os editais no site oficial já trazem os dados financeiros de cada leiloeiro oficial com indicação de instituição financeira, conta bancária e chave pix.

“O máximo de informações possíveis para oferecer maior segurança aos interessados. Por isso, é fundamental que acessem o nosso site que orienta os portais a serem buscados. Os editais públicos podem ser conferidos também no site compras.net ou no portal nacional de contratações públicas, PNCP, sites vinculados aos governos estadual e federal, conferindo maior veracidade aos leilões”, explica Julia Sanches, presidente da Comissão de Leilão do Detran-Ba.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar dos certames oferecidos pelo Departamento, desde que preencham os requisitos contidos nos editais.