Detran oferece 20 mil CNHs de graça na Bahia; saiba como participar

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O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) vai abrir uma nova seleção para quem deseja tirar a primeira carteira de motorista sem pagar pelo processo. Ao todo, serão 20 mil vagas gratuitas pelo programa CNH da Gente.

A oportunidade é destinada a moradores de todos os municípios do estado e contempla a primeira habilitação nas categorias A, para motocicletas, ou B, para automóveis.

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As inscrições serão realizadas pela internet entre 1º e 15 de outubro de 2026. Além de não haver cobrança para o cadastro, o programa vai custear as principais despesas envolvidas na obtenção da carteira.

Quem pode participar da CNH Social

Para disputar uma das vagas, o interessado precisa atender aos critérios definidos no edital. Entre as exigências estão ter mais de 18 anos, saber ler e escrever e morar na Bahia.

Também é necessário possuir CPF, documento de identidade ou equivalente e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Outro ponto importante é que o cadastro no CadÚnico precisa ter sido atualizado até 8 de maio de 2026. O candidato também não pode ter impedimento judicial para obter a CNH.

O benefício pode ser solicitado tanto pelo responsável familiar quanto por outro integrante registrado no CadÚnico. No entanto, estar inscrito no cadastro não significa que a vaga será garantida.

Quem já tem CNH pode participar?



A seleção foi criada exclusivamente para pessoas que ainda não possuem a primeira habilitação.

Por isso, quem já tem uma CNH emitida na Bahia ou em outro estado não poderá participar. O edital também estabelece que o candidato não pode ter outro processo de habilitação em andamento quando iniciar o benefício.

Também há restrições para pessoas que tenham condenação definitiva por crime cometido na condução de veículo automotor ou elétrico, conforme as regras do edital.

O que será pago pelo programa

Uma das principais vantagens da seleção é que o beneficiário não precisará arcar com as principais despesas para conseguir a carteira.

O programa cobre taxas do processo de habilitação, exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica, curso e prova teórica, aulas práticas e exame de direção.

Os pagamentos referentes aos serviços de clínicas e estabelecimentos credenciados serão feitos diretamente pelo Detran.

Na parte prática, a formação prevê cinco horas-aula para a categoria escolhida. Já o conteúdo teórico poderá ser realizado pelo aplicativo CNH do Brasil, seguindo o modelo previsto no processo.

Como se inscrever para tirar a CNH de graça

O período de inscrições começa em 1º de outubro e termina em 15 de outubro de 2026.

Para participar, o candidato deverá acessar o site oficial do Governo da Bahia, procurar a opção CNH da Gente e consultar o edital referente à parceria entre o Detran e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

Durante o cadastro, serão solicitados dados pessoais e informações relacionadas ao CadÚnico. Antes de finalizar, é necessário conferir os dados informados.

A inscrição será gratuita e cada pessoa poderá manter apenas um cadastro válido.

CadÚnico garante uma das 20 mil vagas?

O CadÚnico é um dos requisitos para participar da seleção, mas não significa aprovação automática.

Se a quantidade de inscritos ultrapassar o número de oportunidades disponíveis, serão aplicados os critérios de classificação previstos no edital.

A prioridade começa por quem possui menor renda familiar por pessoa. Na sequência, será considerado o número de integrantes da família e, depois, a idade do candidato. Caso ainda haja empate, poderá ser realizada uma seleção aleatória.

As informações registradas no CadÚnico serão utilizadas para verificar dados como renda e composição familiar.

Fazer a inscrição no primeiro dia aumenta as chances?

O edital não estabelece vantagem para quem realizar o cadastro logo no início do período de inscrições.

Isso significa que se inscrever em 1º de outubro não coloca automaticamente o candidato à frente de quem deixar o cadastro para os últimos dias.

O que será levado em consideração são os critérios estabelecidos no edital. Por isso, o principal cuidado é preencher corretamente as informações e concluir a inscrição dentro do prazo, até 15 de outubro.

Quando sai o resultado da seleção

O cronograma da CNH da Gente já prevê as próximas etapas do processo.

A lista das inscrições aceitas deve ser divulgada em 26 de outubro de 2026. Depois, os candidatos terão os dias 27 e 28 de outubro para apresentar recursos.

A análise dessas contestações está prevista para terminar em 3 de novembro. Já a relação dos candidatos selecionados e classificados deverá ser publicada em 16 de novembro.

Após essa etapa, haverá novo período para recursos, nos dias 17 e 18 de novembro, com resultado previsto para 24 de novembro de 2026.

O que acontece depois da aprovação

Ser selecionado não encerra o processo. Depois da aprovação, o candidato deverá iniciar formalmente o procedimento para obter a habilitação.

Para isso, será necessário comparecer a uma unidade indicada pelo Detran e apresentar os documentos exigidos.

O período reservado para essa etapa vai de 25 de novembro a 14 de dezembro de 2026. Quem não comparecer dentro do prazo poderá perder o benefício.

Nesse caso, outras pessoas poderão ser chamadas para ocupar as vagas que ficarem disponíveis. Uma convocação complementar já está prevista para 17 de dezembro.

Processo para tirar a CNH terá prazo de 12 meses

Após o início do processo de primeira habilitação, o beneficiário terá até 12 meses para concluir todas as etapas.

Nesse período, será necessário passar pelos exames, curso, aulas práticas e provas exigidas.

Por isso, a aprovação na seleção não significa que o candidato pode deixar as etapas para depois. É preciso acompanhar o cronograma e cumprir os prazos determinados pelo programa.

Quem abandonar o processo sem justificativa poderá perder o benefício e, em determinadas situações previstas no edital, ficar impedido de participar novamente por até dois anos.

Quem não for selecionado ainda pode ter outra chance

O programa também prevê convocações complementares para preencher vagas que eventualmente ficarem abertas.

Caso um selecionado desista, perca um prazo ou deixe de cumprir alguma exigência, outro candidato poderá ser convocado.

Por isso, quem não aparecer inicialmente na lista principal deve continuar acompanhando as publicações da CNH da Gente. O cronograma prevê novas movimentações entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027.

Bahia já tem outra seleção com CNH gratuita

Enquanto as 20 mil vagas aguardam a abertura das inscrições em outubro, uma outra seleção do programa já está em andamento na Bahia.

Neste caso, são 294 oportunidades para primeira habilitação gratuita, com inscrições abertas de 1º a 15 de setembro de 2026.

A seleção, porém, não contempla todo o estado. As vagas são destinadas a moradores de Anagé, Barra do Choça, Cândido Sales, Encruzilhada, Tremedal e Vitória da Conquista.

Assim como na nova seleção, as oportunidades são para as categorias A ou B.