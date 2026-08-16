Detran libera 3 mil vagas de CNH gratuita; saiba como conseguir

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O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abriu, neste domingo, 16, as matrículas para mais 3 mil vagas do CNH Social 2026, programa que permite aos selecionados realizar gratuitamente o processo de obtenção da carteira de motorista.

Esta é a terceira e última convocação dos candidatos selecionados neste ano. O prazo para realizar a matrícula termina em 2 de setembro de 2026 e quem não cumprir a data poderá perder o benefício e ficar impedido de participar de novas etapas do programa por três anos.

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Ao todo, o Detran do Espírito Santo disponibilizou 9 mil vagas no CNH Social em 2026. Nesta etapa, foram chamados os candidatos classificados entre as posições 6.001 e 9.000.

Quem precisa fazer a matrícula agora?

A convocação atual é destinada somente aos candidatos do Lote 03. Os dois primeiros grupos já encerraram o período de matrícula.

O cronograma foi dividido da seguinte forma:

Lote 01: candidatos classificados de 1 a 3.000 — matrícula encerrada;

candidatos classificados de 1 a 3.000 — matrícula encerrada; Lote 02: candidatos classificados de 3.001 a 6.000 — matrícula encerrada;

candidatos classificados de 3.001 a 6.000 — matrícula encerrada; Lote 03: candidatos classificados de 6.001 a 9.000 — matrícula de 16 de agosto a 2 de setembro de 2026.

A primeira etapa deve ser feita exclusivamente pela internet. Dessa forma, não é necessário comparecer presencialmente a uma unidade do Detran para realizar a matrícula.

O que acontece depois da matrícula?



Depois de preencher o formulário on-line, o candidato terá 15 dias corridos para procurar a autoescola indicada e dar início ao processo de habilitação.

Na sequência, terá mais 30 dias corridos para cumprir os procedimentos exigidos pelo programa. Entre eles estão a coleta da biometria em uma unidade do Detran e a realização do exame médico na clínica indicada.

Também poderá ser exigido exame toxicológico em laboratório credenciado à Senatran, nos casos de Primeira Habilitação e Mudança de Categoria, conforme as regras estabelecidas pelo Detran.

Após essas etapas, o candidato deverá iniciar as aulas teóricas pelo aplicativo CNH do Brasil. Depois, seguirá para a prova teórica, as aulas práticas de direção e, por fim, o exame prático.

Todo o processo de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deverá ser concluído em até 12 meses, contados a partir da abertura do processo na autoescola.

O que o CNH Social oferece gratuitamente?

Os candidatos selecionados podem realizar sem custos os procedimentos contemplados pelo programa até a obtenção da CNH.

Entre os benefícios estão:

Captura de biometria no Detran;

Exames médicos e psicológicos em clínica credenciada;

Exame toxicológico, quando exigido;

Aulas teóricas pelo aplicativo CNH do Brasil;

Até 10 aulas práticas na autoescola;

Até duas aulas práticas extras em caso de reteste;

Até cinco reprovações, sendo duas na prova teórica e três na prova prática.

Com isso, os contemplados não precisam arcar com os custos dos procedimentos cobertos pelo CNH Social.

Quem não foi selecionado ainda pode ter uma chance

Os candidatos que participaram da seleção, mas ficaram fora dos três lotes de convocação ainda poderão ser chamados.

O Detran informou que uma lista única de suplentes será divulgada em 1º de novembro de 2026. A relação será utilizada para preencher vagas que eventualmente fiquem disponíveis após a desclassificação de candidatos que não cumprirem os prazos.

Os suplentes convocados terão de 1º a 15 de novembro para realizar a matrícula.

Candidato pode perder o benefício

Os prazos precisam ser acompanhados com atenção pelos selecionados. Quem não realizar a matrícula até 2 de setembro será desclassificado e ficará impedido de participar de novas etapas do CNH Social por três anos.

Já quem fizer a matrícula, mas deixar de cumprir os demais prazos previstos pelo programa, também poderá perder o benefício. Nesse caso, o impedimento para uma nova inscrição será de cinco anos.

Por isso, os candidatos devem acompanhar as informações divulgadas pelo Detran e cumprir todas as etapas dentro das datas estabelecidas.

Como fazer a matrícula no CNH Social?

Os candidatos do Lote 03, classificados entre as posições 6.001 e 9.000, devem acessar o site oficial do Detran e procurar a área destinada ao Programa CNH Social.

Em seguida, basta acessar a opção de matrícula e preencher o formulário com as informações solicitadas.

O período começou neste domingo, 16, e segue até 2 de setembro de 2026. Depois de concluir essa etapa, o candidato deverá procurar a autoescola indicada dentro do prazo de 15 dias corridos.

Confira o cronograma

Lote 02 — candidatos de 3.001 a 6.000

Matrículas de 16 de junho a 3 de julho — encerrado.

Lote 03 — candidatos de 6.001 a 9.000

Matrículas de 16 de agosto a 2 de setembro de 2026.

Lista única de suplentes

Divulgação em 1º de novembro de 2026.

Matrícula dos suplentes